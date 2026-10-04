TRENTO. Informare le donne sulle possibilità offerte dalla ricostruzione mammaria e accompagnarle verso scelte consapevoli dopo un tumore al seno. È l’obiettivo dell’incontro organizzato dall’associazione Lotus “Oltre il Tumore al Seno” per mercoledì 7 ottobre, dalle 17.30 alle 20, nella sala riunioni dell’NH Hotel di Trento. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, celebra il Bra Day, la Giornata internazionale della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria.

L’iniziativa rientra nel Mese Rosa di Lotus, il calendario dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alle cure e alla qualità della vita delle donne. Al centro dell’incontro ci saranno le tecniche ricostruttive oggi disponibili, i percorsi per accedervi e gli aspetti psicologici legati alla malattia e al recupero della propria immagine. L’obiettivo è permettere alle pazienti di conoscere opportunità, tempi e alternative, mettendo al centro bisogni e libertà di scelta.

«La consapevolezza nasce dall’informazione», sottolinea la presidente di Lotus Chiara De Pol. «Parlare di ricostruzione mammaria significa aiutare le donne a conoscere tutte le opportunità che oggi la medicina mette a disposizione, affinché possano compiere scelte informate e sentirsi protagoniste del proprio percorso di cura». Per molte pazienti, aggiunge, la ricostruzione rappresenta anche un passaggio verso il recupero della propria immagine e della normalità dopo la malattia.

Dopo i saluti istituzionali interverranno il chirurgo plastico Andrea Piedimonte, la chirurga senologa Paola Bondioli e la psicologa Mariachiara Pavesi. A moderare sarà Paolo Cristofolini. La serata terminerà con un aperitivo che consentirà alle partecipanti di confrontarsi direttamente con i professionisti della Breast Unit di Trento, condividere esperienze e rafforzare la rete di sostegno alle donne che affrontano il tumore al seno.