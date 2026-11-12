TRENTO. Basta una piccola puntura sul dito per sapere qualcosa in più sulla propria salute. Sabato 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, a Trento chiunque potrà sottoporsi alla misurazione gratuita della glicemia, del peso e della pressione.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione trentina diabetici e dall’Associazione diabete giovanile del Trentino. I controlli si terranno nella Sala Caritro di via Calepina 1, dalle 10 alle 16, e sono aperti a tutti i cittadini.

A eseguire lo screening saranno medici e infermieri del Centro diabetologico di Trento, aiutati dai volontari delle due associazioni. Si tratta di un controllo rapido, ma con un’importante funzione di prevenzione: il diabete può restare a lungo senza sintomi, e scoprirlo per tempo aiuta a curarlo meglio.

La giornata di sabato si aggiunge alle tante attività che le due associazioni organizzano durante l’anno. Tra queste ci sono gite e passeggiate, cene con la conta dei carboidrati, incontri di formazione, aggiornamenti sulle nuove tecnologie per il diabete e le assemblee dei soci.