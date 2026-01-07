TRENTO. Mancano infermieri per aprire gli ambulatori traumatologici di Campiglio e Sen Jan? Per Cesare Hoffer, del Nursing up, "è prioritario rendere appetibile lavorare nella sanità pubblica, farla diventare un luogo dove il professionista trovi motivo di crescita e soddisfazione, con adeguati riconoscimenti economici commisurati al livello formativo e di responsabilità, garantendo la possibilità di conciliare vita familiare e lavorativa”.



Per il segretario sindacale non bastano taglio di nastri alle case di comunità. «Assistiamo al sistematico spostamento del personale in reparti diversi da quelli di assegnazione, in spregio alla professionalità, attribuzione di attività demansionanti e impossibilità di conciliare vita-lavoro per i continui richiami in servizio. Il risultato di tutto ciò? Licenziamenti dall'Azienda sanitaria». Per il sindacato l'organizzazione è ormai obsoleta.