BOLZANO. La lotta allo stigma legato all’obesità è stata al centro dell’incontro pubblico organizzato nel foyer della Nuova Clinica dell’Ospedale di Bolzano in occasione del World Obesity Day. L’iniziativa, aperta alla popolazione, ha affrontato il tema dei pregiudizi che spesso accompagnano questa patologia, dal giudizio sociale allo scetticismo verso le terapie dietetiche, farmacologiche e chirurgiche.



Il concetto ribadito dagli esperti è che l’obesità deve essere considerata una malattia e trattata con un approccio multidisciplinare. A livello globale la situazione è in crescita: secondo le stime, entro dieci anni obesità e sovrappeso potrebbero interessare circa 4 miliardi di persone nel mondo, mentre oggi i casi sono già circa 3 miliardi, tra cui 400 milioni di bambini e adolescenti in età scolare.



Secondo i dati della sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, in Alto Adige nel biennio 2023-2024 il 29,7% delle persone tra 18 e 69 anni risulta in sovrappeso e il 7,4% obeso, percentuali comunque inferiori alla media nazionale. Inoltre quasi tre persone su dieci hanno ricevuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso.



Al convegno è intervenuto anche l’assessore provinciale alla prevenzione sanitaria Hubert Messner, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione, soprattutto nei bambini. La direttrice medica dell’Ospedale di Bolzano, Monika Elisabeth Zäbisch, ha ribadito che l’obesità non è una questione estetica ma una patologia che incide su qualità e aspettativa di vita. Il primario facente funzioni del Servizio di Dietetica e Nutrizione clinica Michael Kob e la dottoressa Laura Valzolgher hanno ricordato che nel 2025 l’Italia è stata il primo Paese al mondo a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia cronica con la cosiddetta legge Pella, sottolineando la necessità di percorsi di cura integrati tra ospedale, servizi specialistici e territorio.