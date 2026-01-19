TRENTO. Continuano ad arrivare ad Asuit segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto sul proprio telefono cellulare messaggi Sms ingannevoli. I testi dei messaggi risultano diversi tra loro, ma in tutti vi è l'invito a contattare un numero telefonico che inizia sempre con 89 per presunte "importanti informazioni che la riguardano". In alcuni messaggi il mittente risulta essere Cup info, in altri viene indicato di chiamare un presunto Centro unico primario.

Si tratta di comunicazioni fraudolente, riconducibili a tentativi di truffa. Asuit è totalmente estranea all'invio di tali messaggi e non utilizza numerazioni che iniziano con 89 per comunicazioni ai cittadini. Si raccomanda pertanto di non rispondere agli Sms, di non chiamare i numeri indicati e di cancellare immediatamente il messaggio. Si invita inoltre chi ricevesse comunicazioni di questo tipo a segnalarle alle forze dell'ordine, al fine di contrastare il fenomeno e tutelare la cittadinanza.