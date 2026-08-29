TRENTO. Cambiano da lunedì 31 agosto le modalità di accesso agli ambulatori medici diurni delle Case della Comunità di Rovereto, Ala e Riva del Garda. Per essere ricevuti sarà necessario contattare preventivamente il numero europeo armonizzato 116117, mentre dalle zone di confine dovrà essere utilizzato il numero 800 016 017. È lo stesso sistema già adottato per la continuità assistenziale, l’ex guardia medica.

Il passaggio attraverso la Centrale operativa integrata 116117 servirà a programmare l’attività degli ambulatori e a organizzare gli accessi nelle diverse fasce di ricevimento. A Rovereto, nella Casa della Comunità “Beniamino Condini”, il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Ad Ala l’ambulatorio funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.

Orari differenziati, invece, alla Casa della Comunità di Riva del Garda: lunedì, mercoledì e venerdì l’attività sarà garantita dalle 16 alle 19, mentre martedì e giovedì dalle 9 alle 12. La novità riguarda dunque le modalità con cui i cittadini potranno accedere ai tre ambulatori medici del Distretto sud.

Il servizio è destinato prioritariamente ai pazienti senza assistenza medica. Il medico può effettuare visite ambulatoriali, rilasciare certificati di malattia e di riammissione scolastica, prescrivere terapie, esami diagnostici e visite specialistiche. Non sono invece previste visite a domicilio.