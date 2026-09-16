PINZOLO. Una giornata di incontri, musica, spettacoli e laboratori per accendere i riflettori sulle persone con demenza, sui loro familiari e su chi ogni giorno si occupa della cura. Sabato 26 settembre la cittadina delle Giudicarie ospiterà la tappa trentina dell’Alzheimer Fest, iniziativa nazionale che quest’anno celebra il decimo anniversario e attraversa l’Italia con 23 appuntamenti, da Cesenatico a Messina.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere una cultura dell’inclusione e della socialità, superando lo stigma legato alle malattie neurodegenerative. Anche il nome dell’evento, “Alzeimer Fest” scritto volutamente senza la lettera “H”, vuole trasmettere un messaggio: perdere qualche pezzo, dimenticare qualcosa, non significa perdere il valore della persona, che non deve essere identificata soltanto con una diagnosi.

Il programma di Pinzolo intreccerà divulgazione scientifica, cultura e momenti di incontro, coinvolgendo diverse sedi: dal parco Ciclamino alla biblioteca, dalla piazza all’Apsp Abelardo Collini, fino al Paladolomiti. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Accogliamo l’Alzheimer di Pinzolo in collaborazione con Provincia autonoma di Trento e Asuit, con il sostegno di Comunità delle Giudicarie, Comune e Pro Loco di Pinzolo, Spazio Argento, Upipa e numerose realtà del territorio.

Il tema scelto per questa edizione è “Curacari e carocure: per vivere con la demenza servono amore e soldi. Come evitare la bancarotta del cuore e del portafogli?”. Un titolo che richiama il peso emotivo, organizzativo ed economico affrontato ogni giorno dalle famiglie. La risposta indicata dagli organizzatori è quella di una Comunità Amica delle persone con demenza, capace di costruire reti di sostegno e di non lasciare sole le persone fragili.

La giornata si aprirà alle 10 al Parco Ciclamino con i saluti istituzionali, alla presenza degli assessori provinciali Mario Tonina e Francesca Gerosa. Per tutta la giornata saranno presenti gli stand delle quattro associazioni Alzheimer trentine, punti informativi sui servizi territoriali, laboratori sulla prevenzione delle demenze e attività dedicate all’accessibilità.

Sempre al parco spazio alla musica con il concerto dei Latin Musicafè e, alle 15, all’attività fisica con una prova di nordic walking dedicata anche ai residenti della Rsa di Pinzolo.

Alla biblioteca sono previsti gli incontri di approfondimento. Al mattino si parlerà di “Comunità amica delle persone con demenza”, con la presentazione dei risultati dei piani triennali 2023-2025 delle comunità e degli Spazi Argento del Trentino. Nel pomeriggio il confronto “Curacari e carocure” porterà al centro le esperienze dei familiari, con interventi, tra gli altri, di Nicola Vanacore, responsabile dell’Osservatorio Demenze dell’Istituto superiore di sanità, e di rappresentanti del mondo sanitario e universitario.

Nel centro del paese spazio ai laboratori dei musei trentini, con attività pensate per stimolare memoria, sensi e partecipazione: dal Museo Diocesano Tridentino al Castello del Buonconsiglio, dal Mart al Muse, passando per l’Ufficio beni archeologici della Provincia.

All’Apsp Abelardo Collini sono previste attività ludiche e letture poetiche, mentre la serata al Paladolomiti sarà dedicata al rapporto tra stili di vita e prevenzione con l’intervento di Michela Matteoli di Humanitas University, accompagnato dalla musica della banda di Pinzolo e dalle majorettes dell’associazione Polvere di Stelle.

Ad anticipare l’evento saranno due appuntamenti del “Pre Fest”: mercoledì 23 settembre alla Rsa di Condino l’inaugurazione della mostra fotografica “GenerAzioni” di Luca Chistè, dedicata all’incontro tra giovani e mondo dell’Alzheimer, e venerdì 25 settembre al cinema teatro di Tione lo spettacolo “Lavanda”, seguito da un momento informativo curato da Asuit.