TRENTO. Il Trentino ottiene il miglior punteggio d'Italia nella prevenzione sanitaria ed è secondo a livello nazionale per la qualità dell'assistenza ospedaliera. Nella Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni e Provincie autonome per gli esercizi 2023-25 della Corte dei conti - sezione autonomie - viene considerata anche la prevenzione trentina che raggiunge il miglior punteggio nazionale grazie ad una spesa di 112 euro per abitante. Nel 2025 sono stati inoltre destinati quasi 20 milioni di euro a prestazioni aggiuntive rispetto ai Lea.

Secondo la Corte è significativa anche la crescita degli investimenti in sanità. Nel triennio 2023-25 gli impegni sono passati da 55,3 a 188,4 milioni di euro, con un incremento del 240%, dieci volte oltre la media nazionale. "Il giudizio della Corte dei conti ha un valore particolare, perché arriva da un organo terzo e si fonda su dati oggettivi. Sono risultati che confermano la correttezza delle scelte fatte negli ultimi anni. Abbiamo voluto che la prevenzione fosse il primo pilastro della nostra politica sanitaria e abbiamo investito sugli ospedali, sulle strutture e sulle tecnologie. Il nostro impegno resta quello di migliorare ulteriormente la qualità del servizio sanitario a beneficio dei nostri concittadini", commenta in una nota - commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.