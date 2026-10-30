TRENTO. Intervento insolito verso la mezzanotte per i vigili del fuoco volontari di Gardolo, chiamati all’ex passaggio a livello di via Luigi Caneppele, a Roncafort. Un’automobilista, per cause legate a un errore di manovra, ha sfondato le protezioni ed è finita con la vettura sui binari.

La circolazione ferroviaria è stata gestita immediatamente e l’area è stata messa in sicurezza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Gardolo, sono intervenuti anche il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e la polizia ferroviaria.