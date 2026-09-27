GENOVA. Tre mesi fa il rischio era che non riuscisse più a muovere braccia e gambe. Ora una bambina trentina di 5 anni può tornare a casa camminando autonomamente, dopo il lungo percorso di cura seguito all’Istituto Gaslini di Genova.

La piccola era rimasta coinvolta insieme alla madre in un grave incidente stradale avvenuto a giugno. Le conseguenze erano state particolarmente serie: una frattura alla seconda vertebra cervicale aveva provocato anche una lesione del midollo. Dopo un iniziale quadro neurologico rassicurante, la capacità di muovere gli arti era rapidamente peggiorata.

Al Gaslini i medici hanno prima immobilizzato la colonna per evitare ulteriori danni e, una volta diminuito l'edema, il 2 luglio hanno eseguito l'intervento di stabilizzazione. Sono seguiti un lungo periodo di cure, sedute di ossigenoterapia iperbarica e una riabilitazione intensiva.