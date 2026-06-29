TRENTO. La Giunta comunale ha approvato oggi il rinnovo del fondo straordinario, finanziato con 50 mila euro, varato per la prima volta lo scorso settembre e finalizzato a sostenere le realtà economiche e associative del territorio che hanno subito danni a causa di furti, effrazioni o atti vandalici.

Il fondo prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 5 mila euro per ciascun episodio di danneggiamento, pari al 90 per cento delle spese sostenute per il ripristino dei locali e dei beni strumentali colpiti da furti o atti vandalici. Ogni richiedente potrà presentare fino a due domande di contributo per la stessa unità operativa, nel caso di due eventi distinti.

L’anno scorso sono state accolte 13 domande di contributo (presentate da 12 imprese e da un’associazione) ed è stata liquidata una somma complessiva pari a 23 mila euro.

Possono accedere al fondo le micro e piccole imprese, comprese le società cooperative, che operano con un’unità attiva e aperta al pubblico nel territorio del Comune di Trento o che dispongono di una concessione di posteggio per il commercio o la vendita diretta di prodotti agricoli su area pubblica. Possono inoltre presentare domanda le associazioni, le fondazioni e i comitati che svolgono attività di interesse per la comunità locale e dispongono di una sede operativa attiva nel Comune di Trento.

I danni devono essere stati denunciati alle autorità competenti e devono riguardare eventi avvenuti tra il 16 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026. Sono ammissibili le spese sostenute per il ripristino di danni materiali a locali e beni strumentali, come vetrine, infissi, serrande, porte d’accesso, plateatici o registratori di cassa. Non rientrano tra le spese finanziabili quelle già coperte da polizze assicurative o da altri contributi pubblici.

Per la presentazione delle domande sono previste due finestre temporali: dal 15 agosto al 15 novembre 2026 per i danni avvenuti dal 16 marzo al 15 agosto 2026, e dal primo dicembre 2026 al 31 marzo 2027 per quelli verificatisi dal 16 agosto al 31 dicembre 2026.

Le domande devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo servizio.economia@pec.comune.trento.it utilizzando la modulistica che a breve sarà disponibile sul sito del Comune di Trento.

Alla scadenza di ciascuna finestra temporale di presentazione (15 novembre 2026 e 31 marzo 2027) le domande verranno istruite e i contributi saranno assegnati e liquidati entro novanta giorni dalla chiusura dei termini.