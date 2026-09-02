PHOTO
TRENTO. Disagi in vista sabato sera per chi dovrà utilizzare alcuni servizi sanitari digitali. Il 5 settembre, a partire dalle 20 e per circa quattro ore, è infatti previsto un intervento di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture informatiche nazionali gestite da Sogei.
Il fermo tecnico coinvolgerà anche il Trentino e interesserà in particolare il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e il sistema della prescrizione dematerializzata. Durante i lavori potranno verificarsi rallentamenti o blocchi nella consultazione dei referti, soprattutto per le prestazioni effettuate fuori da Asuit.
Sarà invece completamente sospeso il funzionamento delle procedure per la prescrizione, la presa in carico e la visualizzazione delle ricette mediche elettroniche. Nella stessa fascia oraria non sarà possibile nemmeno esprimere i consensi relativi alla privacy per l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico.
La manutenzione è stata programmata nella serata di sabato proprio per limitare il più possibile i disagi agli utenti. Secondo quanto previsto, al termine dell'intervento le piattaforme torneranno automaticamente alla normale operatività.