BOZEN - Für Freitag, 30. Oktober, ist in Bozen eine Schüler- und Studentendemonstration gegen die hohen Lebenshaltungskosten geplant. Treffpunkt und Beginn der Kundgebung sind um 10.30 Uhr am Mazzini-Platz. Mit einer offiziellen Mitteilung hat sich die Schüler- und Studentenbewegung „Stc Bolzano" deutlich von einem zweiten Demonstrationszug distanziert, der in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien angekündigt wurde und nicht genehmigt ist. „Wir fordern alle auf, sich unter keinen Umständen daran zu beteiligen, da der Demonstrationszug nicht einmal den zuständigen Behörden mitgeteilt wurde. Außerdem erinnern wir daran, das Gesicht nicht zu verhüllen, keine Helme zu tragen und keine Handlungen zu setzen, die die Demonstrierenden oder den Ablauf der Demonstration gefährden könnten", heißt es in der Mitteilung. In dem Schreiben werden anschließend die Gründe für die genehmigte Demonstration bekräftigt. Die Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden wollen gegen die Finanzierung von Kriegen auf Kosten von Investitionen in Bildung, Forschung und Universitäten protestieren. Weitere Themen sind soziale Ausgrenzung und das Verbot von Sexualerziehung an den Schulen. „Trotz der schönen Worte der Politik gibt es auch in der Provinz Bozen offensichtliche Probleme im Schulbereich", heißt es in der Mitteilung. Genannt werden alte und sanierungsbedürftige Schulgebäude, ein Mangel an Lehrpersonal, das angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten unterbezahlt sei, sowie öffentliche Verkehrsmittel, die ständig Verspätung hätten.