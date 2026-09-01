PHOTO
Vürgelekk von vorsitzar Maurizio Fugatti da provintziàl Djunta hatt ågenump haüt zo vornaügra di kritèrie un di modalitét von pruf boda sichart ke ma khånt di zungen un di kultùrn ladinar, möknar un zimbar nå in sèll boda auzmacht daz provintziàl gesetz 6/2008. Dar provedimént iz di ende vonan bege boda hatt gesek panåndar di Provìntz un di kamoüschaftn von zungmindarhaitn pinn starch schütz vodar Konferéntz von zungmindarhaitn un pinn positìf parér vodar VI rat Komisiong. Ma sait asó gelånk nidarzolega an briaf alle pittnåndar boda iz auzkhent vonar arbat boda håm genump toal in mearare, “Pinn zil zo macha mearar modèrn un zo nempra di laüt dar zung zertifikatziong un darzuar machanse mearar djüst un gelaich vor alle, gebante di djüstn rispòste in sèll boda håm mångl di laüt alle tage, süachante zo haòta da kunt di bizzschaftege ma in da gelaichege zait zo macha destrar di protzedùrn boda soin mångl”- asó hatta khött dar vorsitzar Fugatti. “Haltante kunt vo ditza izta khent zornìrt zo ledrena di djar boma mage abegem in esåm vüaranten afte sèchtza djar un zo bestetega ke berda hatt in atestàtt hatt rècht zo khemma drå pellar in an konkùrs vor an öffentlesche arbat. Vornaügarn da linguistìk zertifakatziong billz nètt soin gemuant mindarn di qualitét, ma gem zuar dar zung von zungmindarhaitn zo giana vürsnen z’soina geredet un geschribet, azpe profesionèll strumént, a mittel zo macha khennen ünsar Autonomì” hatta no khött dar vorsitzar.
Di naüng regln inngevüart nemmen å di europèan standart QCER (von livèll A1 aftn C1) un gem zuar zo maga haltn guat bazma hatt gemacht djüst vor zboa trèff in 26 månat. ’Z zil iz daz sèll zo tüana offe starch in naüng djeneratziongen, azpe ma hatt sa khött, ’z izta khent asó ledrenart afte 16 djar di elte zo maga abegem di prüf un in di schualn boda gehöarn di kamoüschaftn von stòregen zungmindarhaitn di studjént vodar draite klasse vodar mittlschual mang abegem in esåm sin aftn livèll B1.
Ma hatt geglaicht di profesionèll profìln von öffentleschen arbatn un izta nemear mångl zo macha in pruf vo taütsch vor di maistre von taütschan zungen boda sa håm in zertifikatt B2 darkhennt von ministèro vodar “Istruzione e del Merito”.
Darzuar izta khent auzgemacht ke dar Comun General de Fascia hatt rècht auzolega an djaregen Albo vo ekspèrte zoa azta mang khemmen zornìrt bahémme di komisardje, haltante kunt von vil sesiongen, anvétze vor di zimbarn un vor di möknar iz möglich nominàrn an komisardjo vor khurtza zait zoa nèt z’stiana stekhan azma nèt hettat zo venna a komisiong. Alle di naüng bartn varlérn åhevante von earst von hoachnach 2027.