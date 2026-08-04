( A N S A ) - B O Z E N , 4 A U G - M e h r e r e B ä c h e s i n d n a c h S t a r k r e g e n e r e i g n i s s e n a m S a m s t a g n a c h m i t t a g v e r k l a u s t u n d ü b e r d i e U f e r g e t r e t e n . B e s o n d e r s s t a r k b e t r o f f e n w a r e n d i e G e m e i n d e n S t . V i g i l i n E n n e b e r g , S t i l f s u n d T i e r s . N a c h d e m M u r e n a b g a n g v o m S a m s t a g n a c h m i t t a g i m G a d e r t a l z w i s c h e n S t . V i g i l u n d P e d e r ü r ä u m t d i e G r u p p e m i t V o r a r b e i t e r T o b i a s O b w e g s a u f , b e r i c h t e t T h o m a s G a m p e r v o m A m t f ü r W i l d b a c h - u n d L a w i n e n v e r b a u u n g O s t : I m F ö j e d ö r a - B a c h u n d i m T a l b a c h ( R ü d e V a l ) w a r e n M u r e n a b g e g a n g e n , i n b e i d e n B ä c h e n w u r d e j e w e i l s e i n e B r ü c k e w e g g e r i s s e n . M i t U n t e r s t ü t z u n g v o n z e h n B a g g e r n r ä u m t d i e W i l d b a c h v e r b a u u n g r u n d 3 5 . 0 0 0 b i s 4 0 . 0 0 0 K u b i k m e t e r S c h l a m m u n d G e r ö l l w e g . D i e v e r l e g t e S t r a ß e n a c h P e d e r ü i s t n a c h R ä u m a r b e i t e n w i e d e r e i n s p u r i g m i t A m p e l r e g e l u n g b e f a h r b a r . F ü r d i e S o f o r t m a ß n a h m e s i n d v o r a u s s i c h t l i c h 3 5 0 . 0 0 0 E u r o n ö t i g . N a c h d e m i m P l e i s s e r b a c h ( a u c h P l e i s s h o r n b a c h g e n a n n t ) a m S a m s t a g a b e n d r u n d 6 0 . 0 0 0 K u b i k m e t e r M u r m a t e r i a l a b g e g a n g e n w a r e n , i s t e r a u s g e u f e r t , b e r i c h t e t J u l i u s S t a f f l e r v o m A m t f ü r W i l d b a c h - u n d L a w i n e n v e r b a u u n g W e s t , i m B e r e i c h s e i n e r M ü n d u n g i n d e n E i s w a n d f e r n e r b a c h u n d i n d e n T r a f o i e r f e r n e r v e r k l a u s t e d a s M u r m a t e r i a l d i e b e i d e n B ä c h e v ö l l i g o d e r t e i l w e i s e . D i e G r u p p e m i t V o r a r b e i t e r F l o r i a n H o f e r b e g a n n n o c h a m S o n n t a g m i t H i l f e e i n e s B a g g e r s m i t d e n A u f r ä u m a r b e i t e n . D a s M a t e r i a l m u s s e n t f e r n t w e r d e n , d a m i t d i e W a l l f a h r t s k i r c h e z u d e n H e i l i g e n d r e i B r u n n e n w i e d e r g e s c h ü t z t i s t . I m T s c h a m i n t a l i s t d e r W a n d e r w e g a b g e r u t s c h t u n d h a t e i n e T r i n k w a s s e r l e i t u n g f r e i g e l e g t , b e r i c h t e t H a n s j ö r g P r u g g v o m A m t f ü r W i l d b a c h - u n d L a w i n e n v e r b a u u n g S ü d : N a c h e i n e m h e f t i g e n U n w e t t e r a m S o n n t a g a b e n d i s t d e r T s c h a m i n b a c h ü b e r d i e U f e r g e t r e t e n , g r o ß e M e n g e n a n B a c h s c h u t t w u r d e n m o b i l i s i e r t u n d a b g e l a g e r t . D a b e i w u r d e n z w e i H o l z b r ü c k e n w e g g e r i s s e n u n d e i n e T r i n k w a s s e r l e i t u n g f r e i g e s p ü l t . D i e U f e r s c h u t z m a u e r n w u r d e n u n t e r s p ü l t u n d a n e i n i g e n S t e l l e n z e r s t ö r t . G r o ß e M a t e r i a l m e n g e n f ü l l t e n d a s R ü c k h a l t e b e c k e n a u f . D i e G r u p p e m i t V o r a r b e i t e r M i c h a e l H e l f e r s e t z t n u n e i n e S o f o r t m a ß n a h m e z u r B e h e b u n g d e r S c h ä d e n i m U m f a n g v o n 4 0 0 . 0 0 0 E u r o u m . ( A N S A ) . Y S U - W A