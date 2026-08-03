( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - D e r V e r w a l t u n g s r a t d e s R a i f f e i s e n v e r b a n d e s S ü d t i r o l h a t W a l t e r P a r d a t s c h e r z u m n e u e n G e n e r a l d i r e k t o r b e s t e l l t . D e r 5 5 - j ä h r i g e I n g e n i e u r a u s S a l u r n w i r d s e i n A m t i m J ä n n e r 2 0 2 7 a n t r e t e n u n d d a m i t d i e N a c h f o l g e v o n C h r i s t i a n T a n n e r ü b e r n e h m e n , d e r i n r u n d a n d e r t h a l b J a h r e n i n d e n R u h e s t a n d t r i t t . D i e E n t s c h e i d u n g f i e l a m M o n t a g e i n s t i m m i g n a c h e i n e m A u s w a h l v e r f a h r e n , d a s v o n e i n e r i n t e r n a t i o n a l t ä t i g e n P e r s o n a l b e r a t u n g b e g l e i t e t w u r d e . M i t d e r f r ü h z e i t i g e n B e s t e l l u n g w o l l e m a n e i n e n k l a r e n G e n e r a t i o n e n w e c h s e l s i c h e r s t e l l e n , e r k l ä r t e O b m a n n H e r b e r t V o n L e o n . P a r d a t s c h e r b r i n g t u m f a n g r e i c h e F ü h r u n g s e r f a h r u n g a u s W i r t s c h a f t u n d G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n m i t . E r w a r u n t e r a n d e r e m P r ä s i d e n t u n d G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r A u t o b r e n n e r A G ( A 2 2 ) , V e r w a l t u n g s r a t d e s V e r b a n d e s d e r S ü d t i r o l e r O b s t g e n o s s e n s c h a f t e n ( V O G ) s o w i e O b m a n n d e r O b s t g e n o s s e n s c h a f t K u r m a r k - U n i f r u t . S e i t S o m m e r 2 0 1 9 s t e h t d e r 5 5 - J ä h r i g e a l s D i r e k t o r a n d e r S p i t z e d e r V O G u n d v e r a n t w o r t e t d o r t d i e s t r a t e g i s c h e E n t w i c k l u n g d e s V e r b a n d e s s o w i e d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g v o n r u n d 5 . 0 0 0 S ü d t i r o l e r O b s t b ä u e r i n n e n u n d O b s t b a u e r n a u f i n t e r n a t i o n a l e n M ä r k t e n . „ A u f g r u n d s e i n e r u m f a s s e n d e n f a c h l i c h e n E r f a h r u n g u n d s e i n e r f u n d i e r t e n K e n n t n i s s e d e s G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s i s t e r f ü r u n s e i n e s e h r g u t e W a h l " , b e t o n t e V o n L e o n . P a r d a t s c h e r z e i g t e s i c h f ü r d a s V e r t r a u e n d a n k b a r u n d k ü n d i g t e a n , d e n R a i f f e i s e n v e r b a n d i n d e n k o m m e n d e n M o n a t e n i n t e n s i v k e n n e n l e r n e n z u w o l l e n . Z i e l s e i e s , B e w ä h r t e s z u s i c h e r n u n d g l e i c h z e i t i g n e u e I m p u l s e f ü r d i e Z u k u n f t d e s V e r b a n d e s z u s e t z e n . D e r V e r w a l t u n g s r a t w ü r d i g t e b e i d e r S i t z u n g a u c h d i e V e r d i e n s t e v o n C h r i s t i a n T a n n e r , d e r d e n R a i f f e i s e n v e r b a n d ü b e r v i e l e J a h r e g e p r ä g t h a b e u n d k ü n f t i g w e i t e r h i n a l s V i z e d i r e k t o r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n w i r d . ( A N S A ) . Y G K - W A