(ANSA) - BOZEN, 3 AUG - Der Verwaltungsrat des Raiffeisenverbandes Südtirol hat Walter Pardatscher zum neuen Generaldirektor bestellt. Der 55-jährige Ingenieur aus Salurn wird sein Amt im Jänner 2027 antreten und damit die Nachfolge von Christian Tanner übernehmen, der in rund anderthalb Jahren in den Ruhestand tritt. Die Entscheidung fiel am Montag einstimmig nach einem Auswahlverfahren, das von einer international tätigen Personalberatung begleitet wurde. Mit der frühzeitigen Bestellung wolle man einen klaren Generationenwechsel sicherstellen, erklärte Obmann Herbert Von Leon. Pardatscher bringt umfangreiche Führungserfahrung aus Wirtschaft und Genossenschaftswesen mit. Er war unter anderem Präsident und Geschäftsführer der Autobrenner AG (A22), Verwaltungsrat des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) sowie Obmann der Obstgenossenschaft Kurmark-Unifrut. Seit Sommer 2019 steht der 55-Jährige als Direktor an der Spitze der VOG und verantwortet dort die strategische Entwicklung des Verbandes sowie die Interessenvertretung von rund 5.000 Südtiroler Obstbäuerinnen und Obstbauern auf internationalen Märkten. „Aufgrund seiner umfassenden fachlichen Erfahrung und seiner fundierten Kenntnisse des Genossenschaftswesens ist er für uns eine sehr gute Wahl", betonte Von Leon. Pardatscher zeigte sich für das Vertrauen dankbar und kündigte an, den Raiffeisenverband in den kommenden Monaten intensiv kennenlernen zu wollen. Ziel sei es, Bewährtes zu sichern und gleichzeitig neue Impulse für die Zukunft des Verbandes zu setzen. Der Verwaltungsrat würdigte bei der Sitzung auch die Verdienste von Christian Tanner, der den Raiffeisenverband über viele Jahre geprägt habe und künftig weiterhin als Vizedirektor zur Verfügung stehen wird. (ANSA). YGK-WA
Walter Pardatscher wird neuer Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol
3 agosto 2026 • 15:53