BRUXELLES - "Per essere all'altezza della situazione occorrono scelte politiche chiare, ma serve anche un'amministrazione capace di tradurre tali scelte in azioni concrete. Gli orientamenti politici delineano un'Europa più rapida, più semplice e più mirata; di conseguenza, la Commissione deve, per prima, dare l'esempio. È per questo che, nella lettera di incarico, ho chiesto al Commissario Serafin di avviare una revisione su larga scala della nostra organizzazione e del nostro funzionamento". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Palazzo Berlaymont sulla revisione su larga scala del lavoro dell'esecutivo Ue. "Possiamo essere davvero orgogliosi della nostra amministrazione pubblica europea, ma i compiti che ci attendono sono aumentati, mentre le risorse sono sempre più limitate. La tecnologia apre nuove prospettive; per questo, ci concentriamo su tre priorità. La prima è la capacità di agire in modo efficace e rapido: ciò richiede procedure più semplici, strutture più chiare e una migliore cooperazione tra i vari dipartimenti, affinché i nostri colleghi possano concentrare i propri sforzi dove possono generare il massimo impatto", ha illustrato. "La seconda priorità è far sì che ogni euro conti. In un momento in cui i cittadini europei devono far fronte all'aumento del costo della vita, è legittimo che si aspettino che il denaro pubblico continui a creare valore aggiunto e risultati tangibili - ha spiegato la presidente -. La terza priorità consiste nel preparare il nostro personale al futuro: l'intelligenza artificiale offre nuove modalità di lavoro e di ottimizzazione dei processi, consentendo di rendere l'Unione europea più efficiente a beneficio di imprese e cittadini, con un minor carico operativo".