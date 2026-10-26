BRUXELLES - "In Brasile hanno vinto la democrazia e il multilateralismo". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Il partenariato tra l'Europa e il Brasile è fiorente. Resteremo al vostro fianco negli anni a venire. Insieme continueremo a lavorare a stretto contatto per un commercio libero e aperto. Per un ordine globale basato su regole. E per ambiziosi obiettivi in ambito climatico".