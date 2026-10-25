LONDRA - Violente tempeste si sono abbattute oggi sul nord Europa, lasciando oltre 150.000 abitazioni senza elettricità e causando gravi disagi ai trasporti e alle reti telefoniche. A Lille, nel nord della Francia un corridore è rimasto ferito nei pressi della partenza della maratona cittadina, organizzata per la prima volta dopo 31 anni, dopo essere stato colpito da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento durante la corsa. Il quotidiano locale La Voix du Nord precisa che si tratta di un uomo di 25 anni. Gli organizzatori della gara hanno dichiarato che il corridore non è in pericolo di vita. Secondo le autorità locali, il passaggio delle tempeste Boelo e Austen - avvenuto nel giro di 24 ore l'una dall'altra - ha provocato interruzioni di corrente per oltre 82.000 utenze in Gran Bretagna, quasi 60.000 in Francia e almeno 10.000 in Germania. Nella regione di Argyll e Bute, nella Scozia occidentale, sono stati registrati venti che hanno raggiunto velocità fino a 135 chilometri orari. Alberi e linee elettriche, abbattuti dal maltempo, hanno bloccato strade e tratte ferroviarie in tutta la Scozia e nel nord dell'Inghilterra. L'Energy Networks Association britannica ha riferito che, nel corso delle tempeste, oltre 400.000 abitazioni hanno subito un'interruzione della fornitura elettrica. In Germania oggi la tempesta Austen ha interrotto l'elettricità per 10.000 abitazioni a Friburgo e nelle zone limitrofe nel sud-ovest del Paese. Il maltempo ha colpito anche i Paesi Bassi e il Belgio: a Bruxelles ieri quattro persone sono rimaste ferite dalla caduta di alcuni alberi. In tutto il Nord Europa, centinaia di voli sono stati cancellati o dirottati a causa delle tempeste.