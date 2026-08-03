( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - E i n e s c h n e l l e E r m i t t l u n g d e r C a r a b i n i e r i h a t z u r A n z e i g e a u f f r e i e m F u ß v o n z w e i g e o r g i s c h e n S t a a t s b ü r g e r n i m A l t e r v o n 4 0 u n d 3 2 J a h r e n g e f ü h r t . I h n e n w e r d e n g e m e i n s c h a f t l i c h e r s c h w e r e r D i e b s t a h l s o w i e d e r u n r e c h t m ä ß i g e B e s i t z v o n G e g e n s t ä n d e n , d i e a l s W a f f e n o d e r g e f ä h r l i c h e W e r k z e u g e v e r w e n d e t w e r d e n k ö n n e n , v o r g e w o r f e n . D e r V o r f a l l e r e i g n e t e s i c h i n e i n e m b e k a n n t e n S u p e r m a r k t i n W o l k e n s t e i n i n G r ö d e n . D i e b e i d e n M ä n n e r s o l l e n d o r t e i n e F l a s c h e S c h a u m w e i n i m W e r t v o n r u n d 2 0 0 E u r o e n t w e n d e t h a b e n . N a c h A n g a b e n d e r E r m i t t l e r e n t f e r n t e n s i e m i t e i n e r B o l z e n s c h e r e d i e D i e b s t a h l s i c h e r u n g u n d v e r s t e c k t e n d i e F l a s c h e a n s c h l i e ß e n d i n e i n e m R u c k s a c k . D e r D i e b s t a h l w u r d e d u r c h d i e Ü b e r w a c h u n g s k a m e r a s d e s G e s c h ä f t s e n t d e c k t . A l s d a s D u o k u r z e Z e i t s p ä t e r e r n e u t i m S u p e r m a r k t a n w e s e n d w a r , e r k a n n t e d e r B e t r e i b e r d i e b e i d e n V e r d ä c h t i g e n w i e d e r . G e m e i n s a m m i t e i n e m M i t a r b e i t e r h i e l t e r d i e M ä n n e r b i s z u m E i n t r e f f e n d e r E i n s a t z k r ä f t e a u f u n d v e r s t ä n d i g t e d i e N o t r u f n u m m e r 1 1 2 . D a s r a s c h e E i n g r e i f e n d e r C a r a b i n i e r i v o n W o l k e n s t e i n u n d S t . U l r i c h e r m ö g l i c h t e e s , d i e b e i d e n M ä n n e r a n z u h a l t e n . B e i d e r a n s c h l i e ß e n d e n D u r c h s u c h u n g i h r e s F a h r z e u g s s t e l l t e n d i e B e a m t e n e i n e R e i h e v o n E i n b r u c h s w e r k z e u g e n s i c h e r , d a r u n t e r B o l z e n s c h n e i d e r , S c h r a u b e n z i e h e r , C u t t e r u n d Z a n g e n . D i e G e g e n s t ä n d e w u r d e n b e s c h l a g n a h m t . ( A N S A ) . Y G K - B U R