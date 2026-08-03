(ANSA) - BOZEN, 3 AUG - Eine schnelle Ermittlung der Carabinieri hat zur Anzeige auf freiem Fuß von zwei georgischen Staatsbürgern im Alter von 40 und 32 Jahren geführt. Ihnen werden gemeinschaftlicher schwerer Diebstahl sowie der unrechtmäßige Besitz von Gegenständen, die als Waffen oder gefährliche Werkzeuge verwendet werden können, vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich in einem bekannten Supermarkt in Wolkenstein in Gröden. Die beiden Männer sollen dort eine Flasche Schaumwein im Wert von rund 200 Euro entwendet haben. Nach Angaben der Ermittler entfernten sie mit einer Bolzenschere die Diebstahlsicherung und versteckten die Flasche anschließend in einem Rucksack. Der Diebstahl wurde durch die Überwachungskameras des Geschäfts entdeckt. Als das Duo kurze Zeit später erneut im Supermarkt anwesend war, erkannte der Betreiber die beiden Verdächtigen wieder. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter hielt er die Männer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auf und verständigte die Notrufnummer 112. Das rasche Eingreifen der Carabinieri von Wolkenstein und St. Ulrich ermöglichte es, die beiden Männer anzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeugs stellten die Beamten eine Reihe von Einbruchswerkzeugen sicher, darunter Bolzenschneider, Schraubenzieher, Cutter und Zangen. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. (ANSA). YGK-BUR
Val Gardena, Schaumwein im Wert von 200 Euro gestohlen, zwei Männer angezeigt
3 agosto 2026 • 10:09