PADOVA - Un giovane di 22 anni è ricoverato per difterite, dall'altro ieri, alla Uoc Malattie Infettive dell’Azienda Ospedale Università Padova, diretta dalla prof.ssa Annamaria Cattelan. Il paziente proveniva dal Bangladesh. I sanitari hanno attivato subito in via preventiva la procedura per l’acquisizione del siero antitossico presso il Centro Antiveleni di Pavia. Al paziente è stato somministrato il siero antitossico già sabato, mentre la conferma microbiologica dell’infezione da parte della UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedale Università Padova si è avuta domenica 11 ottobre. Il paziente è tuttora ricoverato, resta in condizioni cliniche severe, ha iniziato anche la terapia antibiotica, è in isolamento presso il reparto di Malattie Infettive.