BOLZANO - In diesem Wintersemester haben sich insgesamt 196 Studierende für ein Auslandssemester an der unibz entschieden. Das ist Rekord an der Freien Universität Bozen. Die Austauschstudierenden stammen aus 25 Ländern - von Australien und den USA bis nach Norwegen und Marokko. Damit gewinnt Bozen weiter an internationalem Profil als Hochschulstandort. Von den Studierenden, die in diesem Semester aufgenommen wurden, absolvieren 86 Prozent ihren Aufenthalt im Rahmen des Programms Erasmus+, weitere sechs Prozent auf Grundlage bilateraler Austauschabkommen. Rund acht Prozent sind sogenannte „Free Mover", also Studierende außerhalb strukturierter Mobilitätsprogramme. „Dieser Semesterbeginn stellt einen Rekord für die unibz dar", betont Dario Recla, Leiter der Servicestelle Internationale Beziehungen. „In den vergangenen Jahren konnten wir einen stabilen Zustrom von insgesamt rund 300 Austauschstudierenden pro Jahr über beide Semester hinweg verzeichnen. Solche Zahlen sind normalerweise deutlich größeren Universitäten vorbehalten und zeigen, wie attraktiv unsere Universität auf internationaler Ebene ist."