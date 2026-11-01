VERONA - Una persona non ancora identificata è morta nel primo pomeriggio, dopo essere stata travolta da un treno fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 e sul posto sono sono intervenuti gli agenti della Polfer. Sono ancora in corso gli accertamenti per identificare il corpo e ricostruire la dinamica della tragedia. A seguito dell'investimento, si è registrato un blocco della circolazione ferroviaria, con ritardi anche fino a 160 minuti. Particolari disagi si sono registrati sulla linea Milano-Venezia per treni ad alta velocità, eurocity e regionali. Dalle 20 la circolazione sta gradualmente riprendendo.