NAIROBI - L'Uganda ha introdotto una quarantena obbligatoria di 21 giorni, a proprie spese, per i cittadini che rientrano dalla Repubblica Democratica del Congo, nel tentativo di impedire la diffusione dell'epidemia di Ebola che ha già causato oltre 4.800 morti nel Paese dall'inizio del focolaio, lo scorso maggio. Le nuove misure, annunciate ai media dal ministero della Sanità, prevedono inoltre il divieto di transito attraverso l'Uganda per i viaggiatori provenienti dalla Rdc, il rafforzamento dei controlli sanitari all'aeroporto internazionale di Entebbe e ai valichi di frontiera terrestri, oltre a verifiche in posti di controllo stradali. La decisione avviene dopo la recente positività al virus da parte di una donna di origine ugandese, moglie di un diplomatico svizzero di stanza in Nigeria, che aveva soggiornato nella capitale Kampala. Le autorità dei due Paesi stanno ricostruendo i suoi spostamenti e i possibili percorsi di esposizione al virus.