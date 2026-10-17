BRUXELLES - "Le nostre sanzioni stanno esercitando pressione sull'economia russa. Ma dobbiamo fare di più. Come ha affermato ieri la presidente Ursula von der Leyen a margine del Consiglio europeo, stiamo lavorando ora al 22esimo pacchetto di sanzioni". Così un portavoce della Commissione europea interpellato a proposito della scelta degli Usa di sospendere le sanzioni verso la Russia previste dalla cosiddetta legge Graham. Lo stesso portavoce ha fatto notare che von der Leyen aveva "accolto con favore" l'adozione della legge da parte del Congresso Usa sottolineando "come un'azione mirata e coordinata su entrambe le sponde dell'Atlantico possa fare la differenza nel porre fine a questa guerra".