BRUXELLES - Nell'Unione Europea, i depositi di gas si apprestano ad affrontare la stagione di riscaldamento 2026-27 con scorte ai livelli più bassi dal 2013. E' quanto scrive nel suo ultimo Report la Iea (International energy agency) sottolineando che questo aumenta ulteriormente la dipendenza della regione dalle forniture globali di Gnl per soddisfare i picchi di domanda stagionale e potrebbe renderla particolarmente vulnerabile se il prossimo inverno dovesse essere più freddo del previsto, o in caso di guasti tecnici o altre interruzioni delle forniture. Le simulazioni dell'Iea indicano che, entro la fine di marzo 2027, i livelli di stoccaggio del gas nell'Ue potrebbero scendere al di sotto del 10% della capacità operativa, ipotizzando condizioni meteorologiche più fredde della media e il perdurare delle interruzioni nei flussi di Gnl attraverso lo Stretto di Hormuz. Ciò renderebbe il mercato europeo particolarmente vulnerabile a eventuali imprevisti - come ulteriori ondate di gelo, guasti tecnici o altre interruzioni nelle forniture - dato che la velocità con cui il gas può essere prelevato dagli impianti di stoccaggio tende a diminuire quando i livelli di riempimento scendono sotto la soglia del 30% della capacità operativa. Inoltre, bassi livelli di stoccaggio farebbero aumentare notevolmente la necessità di immettere gas negli impianti durante l'estate del 2027, prolungando potenzialmente le tensioni sul mercato anche nell'anno successivo.