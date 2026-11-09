MILANO - Alcuni tumori infantili si diffondono in modo aggressivo nell'organismo, pur presentando un numero relativamente esiguo di mutazioni genetiche, perché le loro cellule hanno una grande plasticità e possono alternare comportamenti che favoriscono la crescita, la sopravvivenza ai trattamenti e la diffusione verso altri organi. Lo dimostra lo studio dell'Università dell'East Anglia (Regno Unito) pubblicato sulla rivista Trends Open. "Molti tumori infantili hanno origine da cellule ancora strettamente legate ai programmi di sviluppo tipici delle prime fasi della vita", osserva il primo autore dello studio, Darrell Green. "Normalmente, questi programmi consentono alle cellule di spostarsi all'interno dell'organismo in via di sviluppo, di adattarsi a un ambiente mutevole e di trasformarsi in diversi tipi di tessuto. Riteniamo che, nei bambini, le cellule tumorali possano sfruttare questa naturale flessibilità, tipica delle cellule giovani in fase di sviluppo, per diffondersi nell'organismo". I ricercatori sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato vari studi su diversi tipi di tumori infantili, tra cui neuroblastoma, sarcoma di Ewing, osteosarcoma, medulloblastoma e rabdomiosarcoma. "Anziché dover acquisire nuove mutazioni per potersi diffondere, le cellule dei tumori infantili potrebbero già possedere, di base, la capacità di diventare metastatiche", osserva il ricercatore. "Ciò mette in discussione il presupposto, sostenuto a lungo, secondo cui i tumori debbano acquisire nuove mutazioni prima di poter dare origine a metastasi". In prospettiva, comprendere queste transizioni cellulari potrebbe aprire nuove strade per prevenire la diffusione del cancro prima ancora che abbia inizio. "Tecnologie emergenti, tra cui l'analisi delle singole cellule, il monitoraggio delle cellule tumorali circolanti e la modellazione computerizzata avanzata, potrebbero aiutare i medici a monitorare i cambiamenti all'interno dei tumori e - conclude Green - a individuare i periodi in cui i pazienti corrono il rischio maggiore di sviluppare metastasi".