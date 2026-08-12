( A N S A ) - B O Z E N , 1 2 A U G - S t r a t e g i e n z u m M a n a g e m e n t d e r d e r z e i t i g e n a u ß e r g e w ö h n l i c h e n T r o c k e n h e i t s t a n d e n i m F o k u s d e s T r e f f e n s d e s S t ä n d i g e n O b s e r v a t o r i u m s f ü r d i e B e o b a c h t u n g d e r W a s s e r n u t z u n g e n i n d e n O s t a l p e n v o r w e n i g e n T a g e n . S o w o h l f ü r d i e R e g i o n V e n e t o a l s a u c h f ü r d i e R e g i o n F r i a u l - J u l i s c h - V e n e t i e n h a t d a s G r e m i u m d i e N o t s t a n d s s t u f e v o n " m i t t e l " a u f " h o c h " a n g e p a s s t . F ü r d a s L a n d S ü d t i r o l u n d d i e P r o v i n z T r i e n t w u r d e d i e m i t t l e r e N o t s t a n d s s t u f e b e s t ä t i g t . I m O b s e r v a t o r i u m a r b e i t e n R e g i o n e n , a u t o n o m e P r o v i n z e n u n d M i n i s t e r i e n z u s a m m e n , u m a u f t r e t e n d e U n g l e i c h g e w i c h t e i n d e r W a s s e r v e r s o r g u n g i n d e n E i n z u g s g e b i e t e n d e r F l ü s s e E t s c h , P i a v e , S i l e , B r e n t a - B a c c h i g l i o n e , L e v a n t e , I s o n z o , L i v e n z a u n d T a g l i a m e n t o a u s z u g l e i c h e n . I n d e n v o r a l p i n e n E b e n e n d e r R e g i o n e n F r i a u l - J u l i s c h - V e n e t i e n u n d V e n e t o h e r r s c h t b e r e i t s s e i t H e r b s t 2 0 2 5 e i n e a u ß e r g e w ö h n l i c h e T r o c k e n h e i t . D e r z e i t w i r d d i e f ü n f t e H i t z e p e r i o d e v e r z e i c h n e t . D i e h o h e n T e m p e r a t u r e n h a b e n d i e B ö d e n m a s s i v a u s g e t r o c k n e t . G l e i c h s a m s t i e g d e r B e d a r f n a c h W a s s e r i n d e r L a n d w i r t s c h a f t u n d f ü r t ä g l i c h e n V e r b r a u c h s t a r k a n . J e t z t g i l t d i e h ö c h s t e N o t s t a n d s t u f e . D i e s e w i r d a u s g e r u f e n , w e n n t r o t z v o r b e u g e n d e r E i n g r i f f e d e r W a s s e r b e d a r f n i c h t d e c k b a r i s t u n d e s z u i r r e v e r s i b l e n S c h ä d e n f ü r T r i n k w a s s e r u n d L a n d w i r t s c h a f t k o m m t . D e r S c h r i t t g i l t a l s n o t w e n d i g , u m g e g e b e n e n f a l l s a u c h e i n e n n a t i o n a l e n N o t s t a n d a u s r u f e n z u k ö n n e n . T a t s ä c h l i c h i s t d i e S i t u a t i o n i n d e n b e n a c h b a r t e n R e g i o n e n w e i t d r a m a t i s c h e r a l s i n S ü d t i r o l , h e i ß t e s v o n d e r L a n d e s a g e n t u r f ü r U m w e l t u n d K l i m a s c h u t z . D i e s l i e g t d a r a n , d a s s e s i n S ü d t i r o l d o c h i m m e r w i e d e r z u W ä r m e g e w i t t e r n g e k o m m e n i s t . Z u d e m k a n n d e r W a s s e r b e d a r f i n S ü d t i r o l ü b e r z a h l r e i c h e B r u n n e n u n d d a m i t w e n i g e r ü b e r d i r e k t e A b l e i t u n g e n a u s O b e r f l ä c h e n g e w ä s s e r n g e d e c k t w e r d e n . U m d e m V e n e t o z u h e l f e n , h a t d a s L a n d i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r a u t o n o m e n P r o v i n z T r i e n t , m i t A l p e r i a u n d D o l o m i t i E n e r g i a d u r c h e i n g e s c h i c k t e s P r o d u k t i o n s m a n a g e m e n t i n v e r s c h i e d e n e n K r a f t w e r k e n m i t S p e i c h e r s e e n d a s s o g e n a n n t e h y d r o - p e a k i n g i n d e r E t s c h b e i n a h e g ä n z l i c h a u s g e g l i c h e n u n d d e n A b f l u s s a n d e r M e s s s t e l l e b e i d e r S a n - L o r e n z o - B r ü c k e i n T r i e n t ü b e r W o c h e n k o n s t a n t b e i r u n d 1 3 0 - 1 4 0 m ü / s ( K u b i k m e t e r p r o S e k u n d e ) g e h a l t e n . D a d u r c h k o n n t e d e r M i n d e s t a b f l u s s v o n 8 0 m ü / s e k b e i B o a r a B i s a n i b e i R o v i g o f ü r d i e d o r t i g e T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g g e w ä h r l e i s t e t u n d e i n e M i n d e s t r e s e r v e f ü r d i e d o r t i g e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n F l ä c h e n g a r a n t i e r t w e r d e n . B e i B o a r a P i s a n i s i n d 7 0 - 8 0 m ü / s e k a l s k o n t i n u i e r l i c h e r A b f l u s s n o t w e n d i g , d a m i t n i c h t S a l z w a s s e r ü b e r s D e l t a z u r ü c k f l i e ß t . D i e E n e r g i e g e s e l l s c h a f t e n A l p e r i a u n d D o l o m i t i E n e r g i a h a b e n d u r c h d a s B e r e i t s t e l l e n v o n W a s s e r a u s S t a u s e e n a u ß e r h a l b d e r P r o d u k t i o n s z e i t e n v o n S p i t z e n l a s t e n s i g n i f i k a n t e E i n n a h m e a u s f ä l l e . D a m i t w u r d e a b e r b e i g e t r a g e n , d i e N o t i m V e n e t o , f ü r d i e d o r t l e b e n d e n M e n s c h e n u n d d i e L a n d w i r t e , s i g n i f i k a n t z u l i n d e r n , s o d i e U m w e l t a g e n t u r . D i e s e M a ß n a h m e w u r d e n a u c h i n d e r N o t s t a n d s v e r o r d n u n g v o n L a n d e s h a u p t m a n n A r n o K o m p a t s c h e r v o m 2 0 . J u l i 2 0 2 6 v o r g e s e h e n u n d h a b e a u ß e r d e m d a z u b e i g e t r a g e n , e i n e H ö h e r s t u f u n g d e s N o t s t a n d s n i v e a u s i n S ü d t i r o l z u v e r m e i d e n . E s s e i v e r m e s s e n z u g l a u b e n , d a s s d i e W a s s e r v e r s o r g u n g f ü r L a n d w i r t s c h a f t i m U n t e r l a u f d e r E t s c h ü b e r M o n a t e a l l e i n d u r c h d e n A b f l u s s a u s d e n S p e i c h e r s e e n a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k ö n n e , e r k l ä r t d e r D i r e k t o r d e r L a n d e s a g e n t u r f ü r U m w e l t u n d K l i m a s c h u t z F l a v i o R u f f i n i . D a f ü r w ü r d e n d i e W a s s e r r e s e r v e n n i c h t a u s r e i c h e n . D e r z e i t k ö n n e n i e m a n d s a g e n , w i e l a n g e d i e s e S i t u a t i o n a n d a u e r n w e r d e u n d o b d i e M e n s c h e n i m E i n z u g s g e b i e t d e r E t s c h d a s W a s s e r a u s d e n S t a u s e e n n i c h t n o c h d r i n g e n d f ü r d i e T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g b r a u c h e n w ü r d e n . D e n n s e i d i e s e s a u f g e b r a u c h t , g e b e e s k e i n e R e s e r v e n m e h r , s o R u f f i n i . ( A N S A ) . Y S U - V A L