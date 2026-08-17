( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 A U G - D i e T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g i m R a u m B r i x e n s o l l w ä h r e n d d e s B a u s d e r s ü d l i c h e n Z u l a u f s t r e c k e z u m B r e n n e r B a s i s t u n n e l ( B B T ) z w i s c h e n F r a n z e n s f e s t e u n d W a i d b r u c k a b g e s i c h e r t w e r d e n . D a z u h a b e n d i e G e m e i n d e n B r i x e n u n d V a h r n , d e r S c h i e n e n n e t z b e t r e i b e r R F I , d i e S t a d t w e r k e B r i x e n , d i e T r i n k w a s s e r i n t e r e s s e n t s c h a f t P f e f f e r s b e r g u n d d a s B o d e n v e r b e s s e r u n g s k o n s o r t i u m P f e f f e r s b e r g e i n e V e r e i n b a r u n g g e t r o f f e n . V o r g e s e h e n i s t e i n u m f a n g r e i c h e s M a ß n a h m e n p a k e t z u m S c h u t z d e r T r i n k - , B e r e g n u n g s - u n d L ö s c h w a s s e r v e r s o r g u n g . D i e G e s a m t k o s t e n b e l a u f e n s i c h a u f 1 0 , 4 5 M i l l i o n e n E u r o . D a v o n ü b e r n i m m t R F I 8 , 8 5 M i l l i o n e n E u r o , w e i t e r e 1 , 6 M i l l i o n e n E u r o w e r d e n ü b e r U m w e l t a u s g l e i c h s m i t t e l d e r G e m e i n d e V a h r n f i n a n z i e r t . F ü r L a n d e s r a t P e t e r B r u n n e r , d e r d i e V e r e i n b a r u n g g e m e i n s a m m i t d e m D i r e k t o r d e r B B T - B e o b a c h t u n g s s t e l l e , M a r t i n A u s s e r d o r f e r , a u f d e n W e g g e b r a c h t h a t , h a n d e l t e s s i c h u m e i n e n w i c h t i g e n S c h r i t t z u r l a n g f r i s t i g e n S i c h e r u n g d e r W a s s e r v e r s o r g u n g . Z u n e h m e n d e T r o c k e n p e r i o d e n u n d l ä n g e r e P h a s e n m i t g e r i n g e n N i e d e r s c h l ä g e n z e i g t e n , w i e w i c h t i g e i n e s i c h e r e T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g s e i . B e i g r o ß e n I n f r a s t r u k t u r p r o j e k t e n m ü s s e d e s h a l b f r ü h z e i t i g g e k l ä r t w e r d e n , w e l c h e A u s w i r k u n g e n a u f W a s s e r r e s s o u r c e n u n d U m w e l t z u e r w a r t e n s e i e n u n d w e l c h e S c h u t z m a ß n a h m e n n o t w e n d i g w ü r d e n . A u c h B r i x e n s B ü r g e r m e i s t e r A n d r e a s J u n g m a n n b e t o n t e d i e B e d e u t u n g d e r Z u s a m m e n a r b e i t . D u r c h d i e B ü n d e l u n g v o n F a c h w i s s e n u n d e i n g e m e i n s a m e s V o r g e h e n k ö n n e d i e h o h e Q u a l i t ä t u n d S i c h e r h e i t d e r W a s s e r v e r s o r g u n g a u c h k ü n f t i g g e w ä h r l e i s t e t w e r d e n . V a h r n s V i z e b ü r g e r m e i s t e r i n M a r g a r e t h M a i r E n g l v e r w i e s d a r a u f , d a s s B r i x e n u n d V a h r n w e s e n t l i c h ü b e r d i e Q u e l l e n i m S c h a l d e r e r t a l m i t h o c h w e r t i g e m T r i n k w a s s e r v e r s o r g t w e r d e n . U m s o w i c h t i g e r s e i e s , m ö g l i c h e B e e i n t r ä c h t i g u n g e n d e r Q u e l l s c h ü t t u n g e n d u r c h d i e u n t e r i r d i s c h e n B a u a r b e i t e n z u v e r h i n d e r n . ( A N S A ) . Y G K - B U R