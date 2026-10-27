MESSINA - Dalle 7 di domani e fino alle 19 del 31 dicembre di quest'anno in un tratto dell'autostrada A20 Palermo-Messina non si potrà superare il limite di velocità di 60 km/h. Lo ha stabilito il Consorzio autostrade siciliane (Cas) con una ordinanza "per consentire l'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati all'esecuzione delle misure di mitigazione del rischio relativo alle condizioni di sicurezza dei viadotti e delle barriere di sicurezza". I limiti scatteranno, sia in orario diurno sia notturno, in entrambe le direzioni da Villafranca Tirrena a Patti.