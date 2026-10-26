ROMA - Tempo stabile e soleggiato fino alla fine di ottobre ma con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "La settimana che ci accompagnerà verso l'inizio di novembre sarà caratterizzata dal consolidamento di una struttura anticiclonica sul bacino del Mediterraneo", afferma. E aggiunge: "Correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, muovendosi lungo il bordo orientale dell'alta pressione, andranno a interessare parzialmente i settori adriatici del Centro e le regioni meridionali, favorendo una ventilazione moderata e qualche temporaneo annuvolamento". A caratterizzare il periodo anche le escursioni termiche. Nelle ore notturne e al primo mattino minime si attesteranno su valori compresi tra 5°C e 8°C nelle pianure e vallate interne, dove non si esclude anche qualche nebbia. Durante le ore centrali del giorno, complice il sole, le massime supereranno i 16-17°C, con punte di 20°C sulle zone pianeggianti e vallive del Centro-Sud tirrenico. Un quadro che potrebbe variare durante il prossimo weekend. Secondo le attuali previsioni "un nucleo d'aria più fredda in discesa da nord-est - conclude Brescia - entrerà con maggiore decisione sul territorio nazionale portando instabilità e qualche pioggia sul Centro-Sud". Nel dettaglio: - Lunedì 26. Al Nord: stabile con cielo generalmente poco nuvoloso; fresco al mattino e localmente nebbioso. Al Centro: tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato con ventilazione tesa da Nord e qualche rovescio sulla Sicilia settentrionale. - Martedì 27. Al Nord: tempo stabile e soleggiato. Al Centro: poco nuvoloso; temperature massime in aumento. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile, venti forti di Grecale. - Mercoledì 28. Al Nord: stabilità atmosferica. Al Centro: poco nuvoloso Al Sud: sereno o poco nuvoloso, venti tesi di Grecale. Tendenza: alta pressione sempre protagonista, possibile variazione delle condizioni meteo nel weekend.