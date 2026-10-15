ROMA - Tempo stabile e soleggiato con temperature miti fino a sabato ma domenica è in arrivo un fronte perturbato che porterà piogge sul Nord-Ovest e Isole Maggiori. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "L'aspetto più rilevante - sottolinea - riguarderà le anomalie termiche in quota: lo zero termico si spingerà oltre la soglia dei 4.000 metri, con temperature massime prossime ai 18-20°C anche intorno ai 1500 metri di altitudine. Il tempo si manterrà stabile su tutta la Penisola, con una residua ventilazione tesa al Meridione in graduale attenuazione". Domani l'ingresso di correnti più umide orientali porterà alla formazione di locali nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana durante le ore notturne e al primo mattino, in fisiologico diradamento nelle ore centrali della giornata. Qualche locale addensamento nuvoloso interesserà anche i settori compresi tra la Calabria e la Sicilia. Infine, a partire dalla serata di sabato, potrebbero registrarsi le prime precipitazioni sul settore alpino piemontese. Nel corso di domenica si i fenomeni si intensificheranno sulle regioni nord-occidentali. Venti di Scirocco potrebbero, inoltre, portare precipitazioni anche su Sardegna e Sicilia, in successiva estensione alle aree ioniche della Calabria, al Messinese e al Reggino tirrenico. Nel dettaglio: - Giovedì 15. Al Nord: tempo stabile e ampiamente soleggiato. Al Centro: cieli sereni su tutti i settori. Al Sud e sulle Isole: prevalenza di sole, residua ventilazione settentrionale tesa in progressiva attenuazione. Venerdì 16. Al Nord: locali nebbie e nubi basse in Val Padana al mattino; soleggiato altrove. Al Centro: tempo soleggiato. Al Sud e sulle Isole: cieli in prevalenza sereni, salvo locali addensamenti tra Calabria e Sicilia. Sabato 17. Al Nord: nubi in progressivo aumento al Nord-Ovest con possibili precipitazioni serali sulle Alpi occidentali. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato, con prime velature e addensamenti tra Sicilia e Calabria. Tendenza: domenica possibile instabilità al Nord-Ovest; rischio di precipitazioni anche in Sardegna, Sicilia e Calabria. Evoluzione soggetta ad aggiornamenti.