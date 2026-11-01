ROMA - Masse d'aria fredda in discesa dall'Europa nord-orientale, tra Finlandia e Russia, fanno il loro ingresso sul bacino del Mediterraneo portando instabilità in particolare sui versanti orientali e meridionali. Il calo termico previsto determinerà precipitazioni a carattere nevoso lungo la dorsale appenninica. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l'afflusso di correnti d'aria più fredda ed instabile in discesa dall'Europa nord-orientale nel corso della giornata di oggi. I fenomeni interesseranno in primis le regioni adriatiche, il basso Tirreno e le aree appenniniche, con accumuli di pioggia. Contestualmente si registrerà una progressiva flessione delle temperature, con un calo di 5-7°C rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti, con un ritorno a medie tipiche del periodo. Parallelamente, la ventilazione tenderà a intensificarsi con correnti di Grecale e Tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h lungo le coste adriatiche, tirreniche e ioniche e sui crinali montuosi. Il moto ondoso è in sensibile aumento, con mare molto mosso o localmente agitato e un'altezza d'onda significativa compresa tra 2 e 3 metri al largo. La quota neve si attesterà intorno ai 1400-1500 metri sui settori centrali. Da mercoledì 4, però, avanzerà un campo di alta pressione che porterà maggior stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia. Nel dettaglio: domenica 1 al Nord cieli coperti con piogge sparse sulla Romagna; asciutto altrove. Al Centro: nubi diffuse con piogge su Marche e Abruzzo; neve dalla sera sull'Appennino centrale a 1100-1200 metri. Al Sud e sulle Isole: peggioramento con precipitazioni temporalesche su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; ventilazione sostenuta e mari molto mossi. Lunedì 2 al Nord tempo più stabile salvo in Romagna. Al Centro: instabilità sul medio Adriatico con piogge; locali nevicate oltre i 1200 metri. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni diffuse sui versanti tirrenici e sul basso Adriatico; venti settentrionali con raffiche fino a 60 km/h. Martedì 3 al Nord asciutto con schiarite. Al Centro: precipitazioni deboli su Marche e Abruzzo, soleggiato sul resto dei settori. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse a carattere di rovescio su zone interne di Campania e Basilicata; piogge con cumulati moderati su Puglia, Calabria e Sicilia.