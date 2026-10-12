ROMA - "La guerra in Iran non è la nostra guerra, non abbiamo partecipato, noi siamo solo presenti con la nostra marina militare per proteggere il naviglio mercantile italiano che passa attraverso Suez e il Mar Rosso e Bab el Mandeb!: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista alla trasmissione "10 minuti' su Retequattro. "Noi - ha proseguito - dobbiamo proteggere dagli attacchi degli Houthi tutte le navi italiane che trasportano il 60% delle merci che vanno verso oriente e rappresentano il 40% di tutto il traffico mercantile italiano. Li' passa una parte importante della nostra economia. L'export rappresenta il 30%-40% del nostro pil e stiamo crescendo moltissimo, nonostante le guerre e il conflitto commerciale che esiste nel mondo".