( A N S A ) - B O Z E N , 4 A U G - M i t „ C e r v i n o T h e O n e " r e a l i s i e r t d i e S t e r z i n g e r F i r m a L e i t n e r e i n e n e u e G e n e r a t i o n a l p i n e r M o b i l i t ä t a m M a t t e r h o r n . D a s P r o j e k t w i r d g e m e i n s a m m i t d e n U n t e r n e h m e n C o g e i s , I v i e s u n d B G F u m g e s e t z t u n d u m f a s s t z w e i n e u e D r e i s e i l u m l a u f b a h n e n . D a s V o r h a b e n s i e h t d e n B a u e i n e r h o c h m o d e r n e n S e i l b a h n v e r b i n d u n g i n z w e i A b s c h n i t t e n v o r : v o m O r t s z e n t r u m v o n C e r v i n i a n a c h P l a n M a i s o n ( I T ) s o w i e w e i t e r b i s z u m P l a t e a u R o s a a n d e r G r e n z e z w i s c h e n I t a l i e n u n d d e r S c h w e i z . D o r t w i r d d i e A n l a g e d i r e k t a n d a s 2 0 2 3 f e r t i g g e s t e l l t e „ M a t t e r h o r n A l p i n e C r o s s i n g " a n g e b u n d e n , w e l c h e s ü b e r d a s K l e i n M a t t e r h o r n B r e u i l C e r v i n i a m i t Z e r m a t t ( C H ) v e r b i n d e t . F ü r W i n t e r s p o r t l e r b e d e u t e t d i e s l a u t A u s s e n d u n g d e r F i r m a L e i t n e r k ü n f t i g e i n d e u t l i c h k o m f o r t a b l e r e s F a h r e r l e b n i s . A u f d e n b e i d e n S e k t i o n e n B r e u i l - C e r v i n i a - P l a n M a i s o n s o w i e P l a n M a i s o n - P l a t e a u R o s a k o m m e n m o d e r n e S y m p h o n y - K a b i n e n m i t j e w e i l s 2 4 P r e m i u m - S i t z p l ä t z e n z u m E i n s a t z . D i e v o n P i n i n f a r i n a g e s t a l t e t e n K a b i n e n v e r b i n d e n h o c h w e r t i g e A u s s t a t t u n g m i t e l e g a n t e m D e s i g n u n d v e r k ü r z e n d i e F a h r z e i t e n . D i e I n b e t r i e b n a h m e i s t n a c h a k t u e l l e m Z e i t p l a n i n d e r W i n t e r s a i s o n 2 0 2 9 / 2 0 3 0 v o r g e s e h e n . W ä h r e n d d e r r u n d d r e i j ä h r i g e n B a u z e i t - d i e B a u a r b e i t e n s o l l e n d e m n ä c h s t b e g i n n e n - b l e i b t d i e V e r b i n d u n g d u r c h z w e i p a r a l l e l e T r a n s p o r t a c h s e n g e w ä h r l e i s t e t . K ü n f t i g w e r d e n s a i s o n a l e U n t e r b r e c h u n g e n z w i s c h e n B r e u i l - C e r v i n i a u n d P l a t e a u R o s a d a u e r h a f t d e r V e r g a n g e n h e i t a n g e h ö r e n . D e r G e s a m t a u f t r a g u m f a s s t f a s t 2 0 0 M i l l i o n e n E u r o . „ D i e R e a l i s i e r u n g v o n ‚ C e r v i n o T h e O n e ' i s t e i n e a u ß e r g e w ö h n l i c h e i n g e n i e u r t e c h n i s c h e H e r a u s f o r d e r u n g , d e r w i r u n s m i t g r o ß e m S t o l z s t e l l e n " , e r k l ä r t A n t o n S e e b e r , P r ä s i d e n t d e r F i r m a L e i t n e r . „ D i e s e s P r o j e k t s e t z t n e u e M a ß s t ä b e i n d e n B e r e i c h e n K o m f o r t , N a c h h a l t i g k e i t u n d D e s i g n e n t l a n g d e s g e s a m t e n A l p i n e C r o s s i n g u n d z e i g t e i n d r u c k s v o l l , w i e d i e T e c h n o l o g i e v o n L e i t n e r d a z u b e i t r ä g t , e i n e s i c h e r e , e f f i z i e n t e u n d h a r m o n i s c h i n d i e L a n d s c h a f t i n t e g r i e r t e I n f r a s t r u k t u r z u s c h a f f e n . " ( A N S A ) . Y S U - W A