(ANSA) - BOZEN, 4 AUG - Mit „Cervino The One" realisiert die Sterzinger Firma Leitner eine neue Generation alpiner Mobilität am Matterhorn. Das Projekt wird gemeinsam mit den Unternehmen Cogeis, Ivies und BGF umgesetzt und umfasst zwei neue Dreiseilumlaufbahnen. Das Vorhaben sieht den Bau einer hochmodernen Seilbahnverbindung in zwei Abschnitten vor: vom Ortszentrum von Cervinia nach Plan Maison (IT) sowie weiter bis zum Plateau Rosa an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Dort wird die Anlage direkt an das 2023 fertiggestellte „Matterhorn Alpine Crossing" angebunden, welches über das Klein Matterhorn Breuil Cervinia mit Zermatt (CH) verbindet. Für Wintersportler bedeutet dies laut Aussendung der Firma Leitner künftig ein deutlich komfortableres Fahrerlebnis. Auf den beiden Sektionen Breuil-Cervinia-Plan Maison sowie Plan Maison-Plateau Rosa kommen moderne Symphony-Kabinen mit jeweils 24 Premium-Sitzplätzen zum Einsatz. Die von Pininfarina gestalteten Kabinen verbinden hochwertige Ausstattung mit elegantem Design und verkürzen die Fahrzeiten. Die Inbetriebnahme ist nach aktuellem Zeitplan in der Wintersaison 2029/2030 vorgesehen. Während der rund dreijährigen Bauzeit - die Bauarbeiten sollen demnächst beginnen - bleibt die Verbindung durch zwei parallele Transportachsen gewährleistet. Künftig werden saisonale Unterbrechungen zwischen Breuil-Cervinia und Plateau Rosa dauerhaft der Vergangenheit angehören. Der Gesamtauftrag umfasst fast 200 Millionen Euro. „Die Realisierung von ‚Cervino The One' ist eine außergewöhnliche ingenieurtechnische Herausforderung, der wir uns mit großem Stolz stellen", erklärt Anton Seeber, Präsident der Firma Leitner. „Dieses Projekt setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Komfort, Nachhaltigkeit und Design entlang des gesamten Alpine Crossing und zeigt eindrucksvoll, wie die Technologie von Leitner dazu beiträgt, eine sichere, effiziente und harmonisch in die Landschaft integrierte Infrastruktur zu schaffen." (ANSA). YSU-WA
Sterzinger Firma Leitner baut Seilbahnen am Matterhorn Bauarbeiten beginnen demnächst, Fertigstellung im Winter 2029/30
4 agosto 2026 • 08:04