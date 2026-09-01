PHOTO
No de vourtschbinn van president Maurizio Fugatti de Provinzaljunta hòt u’ganommen en vraita s vernaiern van virm ver za versichern s kennen va de aigene sproch ont kultur va de ladiner, bersntoler ont zimber sprochminderhaitn, no s provinzal gasetz 6/2008. De mossnemm derstellt der rif no a zòmmòrbet zbischn de lander, de Provinz ont de gamoa’schòft van sprochminderhaitn, stòrch van an oa’zege ont oa’nekait va de Konferenz van sprochminderhaitn ont de oa’nekait va de VI Konsiliarkommission. Men ist kemmen en an oa’zege dokument bou as mearer lait hom gamecht toalnemmen, “Pet en zil za vernaiern ont mear oa’vòch mòchen s versichern van kennen de sprochminderhaitn ver za verglaichern sa ont sai’ mear aktraktiv, gem omport en de neat van virm as kimmp praucht de sproch ont probiarn za leing zòmm s bissn ont s schatzn en peiste vurm” - abia as derklort der president Fugatti. “En doi vurm hòt men tschèrlt za nidern de elt as 16 jor ont za lòng abia vouraus, s lòng vour gea’ de u’stelltn as hom der zertifikat en de òllgamoa’orbetn. Bècksln s versichern va de sprochminderhaitn bill nèt song nidern de qualitet, ober gem de moglechkait en de sprochen va de minderhaitn za kemmen klòfft ont tschrim, abia òrbetmittl, klòffmittl ont zoach va de inser Autonomi”, derklort der president.
De operativ naiekaitn nemmen u’ de europeische standard QCER (van tritt A1 asn tritt C1) ont gem de moglechkait za hòltn gilte a toal saitn va òll stuck van esam ver zboa sessionen en de zait van 26 mu’netn. Pet a groasa aussicht ver de jungen, abia tsòk, kimmps ganidert de elt as 16 jor ver za meing toalnemmen, ont ver de schualn as toalmòchen van storische gamoa’schòft van sprochminderhaitn de studentn van dritte jor va de mittlschual barn meing versichern finz en tritt B1.
S sai’ bider kemmen verglaichert de òrbetprofiln van òllgamoa’òrbetn ont s ist kemmen ausgalesch s versichern va de taitsch sproch ver de taitschn learer as schoa’ hom der tritt B2 derkennt van U’lear ont Bert Minister.
Va de technische-operativ sait ist kemmen tschèrlt za laichtern de sòchen, gem de moglechkait en Comun General de Fascia za leing au a Tovl as tauert a jor pet ausskenneta lait as meing kemmen gahasse u’gamèllt, ver de bolten vert as kemmen gamòcht de esam. Ver de bersntoler ont zimber gamoa’schòftn kimmps gem de moglechkait za mèlln u’ an kommissar ver a kurza zait, asou as òll lònt mu’ hom de sai’na hilf. De naiekaitn barn gilte sai’ van earste to van genner 2027.