( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - S e i t 2 0 2 5 w u r d e f ü r S ü d t i r o l e r U n t e r n e h m e n , d i e i h r e n M i t a r b e i t e n d e n d u r c h Z u s a t z k o l l e k t i v v e r t r ä g e a u f L a n d e s e b e n e o d e r B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n z u s ä t z l i c h e f i n a n z i e l l e L e i s t u n g e n b i e t e n , d e r I R A P - S t e u e r s a t z v o n e h e m a l s 3 , 9 P r o z e n t a u f 2 , 6 8 P r o z e n t g e s e n k t . N u n s o l l e n w e i t e r e S c h r i t t e i n d i e s e R i c h t u n g f o l g e n . B e i e i n e m T r e f f e n v o n L a n d e s h a u p t m a n n A r n o K o m p a t s c h e r , d e r a u c h f ü r d e n B e r e i c h H a u s h a l t u n d F i n a n z e n z u s t ä n d i g i s t , m i t V e r t r e t u n g e n d e r W i r t s c h a f t s v e r b ä n d e u n d d e r G e w e r k s c h a f t e n w u r d e ü b e r n ö t i g e A n p a s s u n g e n d e r b e s t e h e n d e n R e g e l u n g e n u n d n e u e M ö g l i c h k e i t e n d i s k u t i e r t . " U n s e r Z i e l i s t e s g e m e i n s a m a n M a ß n a h m e n z u a r b e i t e n , d i e d e r G e s e l l s c h a f t a l s G a n z e s z u g u t e k o m m e n " , h o b L a n d e s h a u p t m a n n K o m p a t s c h e r b e i m A u s t a u s c h h e r v o r . D i e s e s T r e f f e n s e i a l s M o m e n t g e d a c h t , u m s i c h ü b e r a l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e z u u n t e r h a l t e n , d e t a i l l i e r t e D a t e n w ü r d e n a k t u e l l n o c h n i c h t v o r l i e g e n . G e s p r o c h e n w u r d e u n t e r a n d e r e m d a r ü b e r , w i e n e b e n L o h n e r h ö h u n g e n , w e l c h e H a u p t z i e l b l e i b e n , a u c h T h e m e n w i e d i e V e r e i n b a r k e i t v o n F a m i l i e n - u n d B e r u f s l e b e n o d e r N a c h h a l t i g k e i t i n a l l i h r e n A u s p r ä g u n g e n b e s s e r u n d n o c h m e h r i n d e r W i r t s c h a f t s w e l t v e r a n k e r t w e r d e n k ö n n e n . " D a f ü r w o l l e n w i r A n r e i z e s e t z e n , d i e u n t e r a n d e r e m ü b e r e i n e I R A P - R e d u z i e r u n g l a u f e n k ö n n t e n " , u n t e r s t r i c h d e r L a n d e s h a u p t m a n n . ( A N S A ) . Y G K - W A