MILANO - Un contributo di 18.965 euro all'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori di Mendola, in provincia di Forlì, per finanziare il progetto internazionale Impact-Aml sulla cura della leucemia mieloide acuta e di 4.741,25 euro a Ail Modena per il suo programma di sostegno psicologico ai pazienti e ai famigliari: sono destinate a questo le donazioni consegnate oggi da Coop Alleanza 3.0. I fondi sono una parte degli oltre 132 mila euro destinati alla cura dei tumori raccolti grazie ai punti-spesa, donati dai soci (un euro ogni 50 punti). A Modena, ha spiegato alla consegna della donazione nella sede Ail la presidente della Zona Soci di Modena Città di Coop Alleanza 3.0 Gabriela Guidetti, "i punti della raccolta Coop si sono trasformati in un sostegno concreto al servizio psicologico 'Vicino a te'. Siamo felici di contribuire a un’attività gratuita, vicina ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie". Ha ringraziato per l'associazione Sabrina Sighinolfi ricordando " il continuo sostegno che in questi anni continua a dare" Coop Alleanza. E' una collaborazione che va avanti da anni anche quella con l'Istituto Romagnolo. "È il quarto anno consecutivo che ci dimostrate la vostra vicinanza" ha ricordato alla consegna a Mendola la direttrice generale dell'Irst Cristina Marchesi. I fondi servono per un progetto sulla leucemia mieloide acuta che in 20mila casi presenta recidive o è refrattaria alle cure. Il progetto sviluppa un sistema condiviso per raccogliere e analizzare i dati clinici e prevede uno studio clinico che confronta trattamenti di diversa intensità per individuare le strategie terapeutiche più efficaci e sostenibili. In particolare la donazione di oggi servirà ad estendere la piattaforma di raccolta dati e lo studio clinico a una serie di centri ematologici e istituti europei ed extraeuropei. "I punti della raccolta Coop si sono trasformati in un sostegno concreto alla ricerca oncologica - ha constatato Giuliana Maltoni, vicepresidente del Consiglio di Zona Soci Forlì e Cesena di Coop Alleanza 3.0 -. Siamo felici di contribuire all’attività dell’IRST di Meldola e al lavoro di chi ogni giorno è impegnato nella ricerca e nella cura delle persone".