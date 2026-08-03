( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - D i e C a r a b i n i e r i d e r S t a t i o n B u r g s t a l l h a b e n d e n V e r a n t w o r t l i c h e n e i n e r g e m e i n n ü t z i g e n O r g a n i s a t i o n w e g e n s c h w e r e n B e t r u g s a n g e z e i g t . D i e E r m i t t l u n g e n w u r d e n n a c h d e r A n z e i g e e i n e r 7 5 - j ä h r i g e n F r a u a u s d e r G e m e i n d e a u f g e n o m m e n . N a c h A n g a b e n d e r E r m i t t l e r r e i c h e n d i e E r e i g n i s s e b i s i n d e n S o m m e r 2 0 2 0 z u r ü c k . W ä h r e n d e i n e s U r l a u b s i n S ü d i t a l i e n w a r d i e F r a u a n g e s p r o c h e n u n d z u e i n e r S p e n d e ü b e r r e d e t w o r d e n . U m d e n g e f o r d e r t e n B e t r a g a u f z u b r i n g e n , m u s s t e s i e s o g a r e i n D a r l e h e n a u f n e h m e n . D e m B e s c h u l d i g t e n w i r d v o r g e w o r f e n , d a s V e r t r a u e n d e r S e n i o r i n d u r c h g e z i e l t e T ä u s c h u n g e r s c h l i c h e n u n d s i e d a z u v e r a n l a s s t z u h a b e n , 1 2 . 0 0 0 E u r o f ü r e i n a n g e b l i c h e s S o z i a l p r o j e k t z u s p e n d e n . D a s G e l d s o l l t e d e m K a u f e i n e s G r u n d s t ü c k s s o w i e d e m B a u e i n e r E i n r i c h t u n g f ü r d i e B e t r e u u n g v o n M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g d i e n e n . D i e E r m i t t l u n g e n d e r C a r a b i n i e r i e r g a b e n j e d o c h , d a s s d a s a n g e k ü n d i g t e P r o j e k t n i e v e r w i r k l i c h t w u r d e . A u c h J a h r e s p ä t e r e x i s t i e r t w e d e r d i e v e r s p r o c h e n e E i n r i c h t u n g n o c h w u r d e n e n t s p r e c h e n d e B a u a r b e i t e n b e g o n n e n . D i e E r m i t t l e r g e h e n d a h e r v o n e i n e m B e t r u g a u s . ( A N S A ) . Y G K - B U R