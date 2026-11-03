MILANO - Ita Airways si prepara ad avviare i voli a Milano Malpensa e inizialmente effettuerà il collegamento con Lima, come ha scritto il Corriere della Sera. "Sì, è una notizia positiva", ha commentato il ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a margine di Eicma, il salone delle due ruote che si apre alla Fiera di Milano Rho. Dal punto di vista del trasporto aereo "sto seguendo qualche dossier impegnativo" e c'è "il caro carburanti che sta pesando sulle compagnie aeree in maniera pesante". "Spero che l'Europa riveda le tassazioni, in particolar modo l'Ets, ad esempio sul marittimo, che sta comportando danni enormi per le nostre compagnie - ha concluso -. Anche su questo la battaglia a Bruxelles da parte dei parlamentari della Lega sarà serrata".