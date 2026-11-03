MILANO - Eicma, il Salone internazionale delle due ruote che si apre alla Fiera di Milano Rho "è un orgoglio da milanese, da lombardo, da italiano. È un orgoglio avere la fiera più importante al mondo sulle due ruote, che ha numeri eccellenti e che sta crescendo". Lo ha detto il ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini al taglio del nastro della 83esima edizione dell'appuntamento dedicato alle due ruote alla Fiera di Milano Rho. "Alla faccia di qualcuno che a Bruxelles, nel nome dell'ideologia pseudo green, ci vorrebbe tutti a piedi o in monopattino - ha aggiunto -. È un settore che cresce, sugli scooter, sulle moto e l'Italia è un brand, un esempio di innovazione, di sostenibilità vera a livello mondiale". Salvini ha poi ringraziato "le imprese italiane che in anni difficili e complicati non hanno mai smesso di innovare, di investire in ricerca e sviluppo, che non è solo uno slogan". "Chiudo con questo numero positivo, cioè i dati Aci Istat che ci dicono che nel 2025, probabilmente grazie anche alle nuove norme del codice della strada, c'e stata finalmente, dopo anni di superamento di quota 3000 morti sulle strade, una discesa sotto quella cifra - ha concluso -. Con 162 morti in meno in un solo anno".