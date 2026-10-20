NAIROBI - Sale a nove il bilancio dei casi confermati di Ebola in Kenya, compreso il paziente zero deceduto lo scorso 5 ottobre, mentre le autorità sanitarie intensificano le misure di contenimento. Lo ha reso noto il ministero della Salute, precisando ai media che al momento non vi sono evidenze di una trasmissione al di fuori del focolaio individuato. L'ultimo caso riguarda un uomo di 24 anni, stretto familiare del primo paziente risultato positivo, che ha sviluppato i sintomi mentre si trovava già in quarantena. Il paziente è stato immediatamente isolato e sottoposto a trattamento. Le autorità sanitarie hanno identificato 135 persone entrate in contatto con i casi confermati: 134 sono state rintracciate e poste in quarantena. Secondo il direttore generale della Sanità, Patrick Amoth, tutti e nove i casi appartengono allo stesso gruppo di contagio. Gli altri otto pazienti sopravvissuti sono in miglioramento e le loro condizioni sono attualmente stabili, sotto osservazione medica.