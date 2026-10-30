De nai edizion van òllgamoa’zeil van lait ont van haiser bart offet plaim finz as de 23 van schantònderer 2026 ont der bart innhòltn, abia òll jor, a rappresentatif muster van familie. En 2026 de familie as toalnemmen en de Zeil sai’ ungefèr an milion en 2.529 Gamoa’n en gònze Balschlònt (en Trentin ungefèr 10 tausnt en 50 Gamoa’n). Toalnemmen en de Zeil bill song gem an paitrog za kennen s Lònt ont der Trentin turch de demografischen ont sozialbirtschòft besonderkaitn: de gònzn nochrichtn as de u’lear, òrbet, verkearmittln ont òndra sòchen. A benns hòt òndra arkivn, de zeil ist der oa’zege vurm as gip de leistn datn, ganau ont as derstelln òlla de lait, en gònze stòtt ont en gònze gamoa’. De nochrichtn auganòmmen sai’ noat ver de òllgamoa’orgln (Stòttn, Regionen, Provinzn, Gamoa’n), en de bèrkn, en de vraischòftn va kategori, en de innrichtn ont en de orgln, as prauchen de doin datn ver za paroatn en an rèchtn vurm de òrbetn ont de projektn; as gem dinstn en de lait ont as no schaung en de politik ont en de sòchen za tea’ asn lònt.

De familie tschèrlt barn kriang an informatifpriaf pet de zuagea’beirter ver za gea’ aninn en de internetsait ont sèlber ausvilln de vrogkòrt. Va de 12 van òlderhaileng, de Gamoa’n barn schicken asn lònt de untersuacher as de barn de vrogn en de familie mòchen ont as hom nou nèt sèlber ompòrt gem on-line. Der untersuacher as de vrogn mòcht ver en Istat bart derkennt kemmen van an zeitl pet an letratt ont an stempl ga de Gamoa’. Menn bart aa meing kennen vrong an dokument ont u’riaven de aigene Gamoa’ ver za sai’ gabiss as ist an untersuacher. (No de verkearn problemen van koriern van Istat, de informatifpriaver pet de zuagea’beirter ver en Zeil sai’ noch za kemmen spat en vil haiser). Ver za bissn benn s men sait kemmen tscherlt miast men riaven der O’azege numer van Istat 1510 van ma’ta finz en somsta va um 9.00 finz um 21.00, kontrolliarn de pec oder as de App IO. Derbail as kemmen de priaver untertschrim van President van Istat pet de zuagea’beirter, de vrogkòrt mu’ kemmen gamòcht:

on-line pet de elektronesche identitet kòrt oder pet en Spid (tea’ asou: drucken as en ufficial link https://raccoltadati.istat.it/questionario/ ; drinngea’ dirèkt pet de Cie oder der Spid, ausvilln ont schiken de kòrt as kimmp aus as men hòt s gatu’);

gea’ oder riaven der u’stellte va de aigene Gamoa’.

De datn as kemmen auklaupt en Zeil kemmen ganòmmen a’ne lòng bissn va ber as de sai’. Der Istat schutzt de privacy van lait ont praucht de datn lai ver de statistik no en gasètz. Ver za raichern der doi bichte pahalter va statistiker datn ont kennen pesser s Lònt bou as ber lem, ist bichte de zòmmhilf van òlla de familie as sai’ kemmen tschèrlt as barn sai’ vourstea’ner ver de gònze gamoa’schòft.