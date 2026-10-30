ROMA - Diciotto lotti di uova fresche da galline allevate a terra, venduti in confezione da 6 con marchio 'Latteria sociale di Chiuro', sono stati richiamati dai supermercati per il rischio di contaminazione da Salmonella Enteritidis. Lo indica un avviso del produttore pubblicato, nell'apposita sezione, sul sito del ministero della Salute. I lotti richiamati, prodotti da La Quercia Società Cooperativa Sociale e con date di scadenza dal 24/10/2026 al 12/11/2026, sono: L 241026 - 251026 - 261026- 271026 - 281026 - 291026 - 311026 - 011126 - 021126 - 031126 - 041126 - 051126 - 07112 6 - 081126 - 091126 -101126 -111126 - 121126. Si raccomanda di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita".