(ANSA) - BOZEN, 30 JULI - Die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) hat ihr Angebot an Live-Webcams um zwei weitere Standorte erweitert. Seit Kurzem liefern Kameras in Unser Frau in Schnals und in Rauth in der Gemeinde Deutschnofen aktuelle Bilder, die über die Internetseite und die App der RAS abrufbar sind. Nach Angaben der RAS ermöglichen die neuen Webcams Einblicke in Landschaft, Wetter und die aktuelle Situation vor Ort. Das Angebot richtet sich an Einheimische, Gäste und alle Südtirol-Interessierten, die das Land digital und in Echtzeit erleben möchten. Mit den beiden zusätzlichen Standorten umfasst das Webcam-Netz der RAS nun insgesamt 103 Kameras in ganz Südtirol. Die Rundfunkanstalt betreibt neben Radio- und Fernsehangeboten auch verschiedene digitale Dienste und baut ihr Netz an Live-Webcams kontinuierlich aus. (ANSA). YGK-WA
RAS nimmt zwei neue Webcams in Schnals und Deutschnofen in Betrieb Live-Bilder aus Schnals und Deutschnofen erweitern Netz auf 103 Standorte
30 luglio 2026 • 08:20