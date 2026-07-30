( A N S A ) - B O Z E N , 3 0 J U L I - D i e R u n d f u n k a n s t a l t S ü d t i r o l ( R A S ) h a t i h r A n g e b o t a n L i v e - W e b c a m s u m z w e i w e i t e r e S t a n d o r t e e r w e i t e r t . S e i t K u r z e m l i e f e r n K a m e r a s i n U n s e r F r a u i n S c h n a l s u n d i n R a u t h i n d e r G e m e i n d e D e u t s c h n o f e n a k t u e l l e B i l d e r , d i e ü b e r d i e I n t e r n e t s e i t e u n d d i e A p p d e r R A S a b r u f b a r s i n d . N a c h A n g a b e n d e r R A S e r m ö g l i c h e n d i e n e u e n W e b c a m s E i n b l i c k e i n L a n d s c h a f t , W e t t e r u n d d i e a k t u e l l e S i t u a t i o n v o r O r t . D a s A n g e b o t r i c h t e t s i c h a n E i n h e i m i s c h e , G ä s t e u n d a l l e S ü d t i r o l - I n t e r e s s i e r t e n , d i e d a s L a n d d i g i t a l u n d i n E c h t z e i t e r l e b e n m ö c h t e n . M i t d e n b e i d e n z u s ä t z l i c h e n S t a n d o r t e n u m f a s s t d a s W e b c a m - N e t z d e r R A S n u n i n s g e s a m t 1 0 3 K a m e r a s i n g a n z S ü d t i r o l . D i e R u n d f u n k a n s t a l t b e t r e i b t n e b e n R a d i o - u n d F e r n s e h a n g e b o t e n a u c h v e r s c h i e d e n e d i g i t a l e D i e n s t e u n d b a u t i h r N e t z a n L i v e - W e b c a m s k o n t i n u i e r l i c h a u s . ( A N S A ) . Y G K - W A