MOSCA - La Russia considera "anche l'Italia come parte della partnership eurasiatica", e Mosca "non ha alcuna condizione preliminare per riprendere e ripristinare i rapporti con l'Europa nel suo complesso o con singoli Paesi europei". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rispondendo a una domanda durante la conferenza annuale del Valdai Club. Alcuni politici in Europa, ha proseguito Putin, affermano che non è possibile per un Paese europeo avviare un dialogo con la Russia.

"Questo - ha sottolineato il capo del Cremlino - è un diktat ancora più severo di quello dell'epoca sovietica. Ma allora c'era almeno uno stato unitario, e le repubbliche sovietiche facevano parte di uno stato unico, strettamente centralizzato. Nell'Unione europea, in teoria, non c'è una cosa del genere, ma nella pratica sì. Ecco, qualcuno oggi vieta a determinati Paesi di avere rapporti con la Russia. A noi nessuno lo vieta, noi siamo pronti". Dopo aver sottolineato il debito pubblico e il deficit in Italia, Putin ha proseguito giudicando che "molte cose sono state fatte e vengono ancora fatte con errori, errori gravi che hanno conseguenze negative per l'economia di tutti i Paesi europei" e "i cittadini delle principali economie europee lo sentono sulla propria pelle".

"Siamo pronti a iniziare un dialogo sia con l'Unione europea nel suo complesso, se l'Unione europea lo desidera, sia con singoli Paesi, senza condizioni preliminari. Ma anche da parte loro non possono esserci condizioni preliminari", ha concluso Putin.