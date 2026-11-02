CAGLIARI - Il 30 ottobre su uno dei suoi versanti si era sviluppato un vasto incendio, oggi il Bruncu Spina, una delle vette più alte della Sardegna sul Gennargentu, si è velato di bianco. La prima nevicata della stagione, oltre i 1570 metri, coincide con l'impulso d'aria fredda di matrice artica arrivata sull'Italia dai quadranti nord-orientali e che ha fatto abbassare le temperature anche nell'Isola. Secondo i dati della rete di stazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardagna (Arpas), stanotte proprio alle pendici del Gannargentu, a Desulo la minima è stata di 0.6 gradi e Fonni di 1.7 gradi, con rilevazioni sotto la media stagionale in diverse cittadine dell'interno della regione, nel Nuorese e Sassarese, e punte di -8 gradi rispetto alle medie del periodo. Attualmente sul Bruncu Spina, secondo le rilevazioni di Sardegna Clima Aps, ci sono 0 gradi.