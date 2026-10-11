CASSINO - Il professor Giuseppe Lembo, direttore del Dipartimento di Angio-Cardio-Neurologia dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e professore ordinario di Tecnologie Mediche Avanzate presso l'Università La Sapienza di Roma, è stato insignito dell'Excellence Award for Hypertension Research 2026, conferito dal Council on Hypertension dell'American Heart Association, ritenuta la più autorevole organizzazione scientifica internazionale nel campo delle malattie cardiovascolari. L'Excellence Award viene assegnato ogni anno a ricercatori che si sono distinti a livello mondiale per contributi scientifici di eccezionale rilevanza e impatto nel campo dell'ipertensione arteriosa. Il professor Lembo ha ricevuto il premio ed ha tenuto una Lectio Magistralis in occasione delle Hypertension Scientific Sessions 2026 dell'American Heart Association in programma ad Arlington, negli Stati Uniti. Il riconoscimento celebra un percorso di ricerca guidato dal Professor Lembo, focalizzato sui complessi meccanismi molecolari, vascolari e immunitari che collegano l'ipertensione arteriosa al danno cardiovascolare e cerebrale. Grazie all'impiego di avanzate tecnologie molecolari, cellulari e di imaging, gli studi hanno contribuito a dimostrare come l'ipertensione non rappresenti soltanto un importante fattore di rischio cardiovascolare ma costituisca anche una minaccia diretta per la salute cerebrale, favorendo il declino cognitivo e l'insorgenza di forme di demenza. "Questo premio - dice il professor Lembo - è il risultato dell'impegno, della passione e dell'eccellenza scientifica che ogni giorno animano il lavoro del nostro Dipartimento e dei nostri ricercatori. Comprendere i meccanismi molecolari attraverso cui l'ipertensione danneggia il cervello significa aprire nuove prospettive terapeutiche, non solo per proteggere il sistema cardiovascolare, ma anche per preservare le funzioni cognitive e migliorare la qualità della vita dei pazienti".