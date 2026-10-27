BERLINO - "Il surplus commerciale che la Cina sta accumulando ci preoccupa naturalmente, perché il modello di successo della cooperazione economica sta perdendo il suo equilibrio, creando uno squilibrio". Lo ha affermato il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier sottolineando il deficit commerciale in crescita ogni anno tra la Cina e l'Europa. Durante la sua visita di Stato in Cina, Steinmeier ha visitato lo stabilimento della Volkswagen a Hefei e ha affermato: "Dobbiamo impegnarci affinché la cooperazione economica non si interrompa, ma continui, a vantaggio di entrambe le parti". Inoltre, il presidente ha esortato l'economia tedesca a fare affidamento sui propri punti di forza nei rapporti con la Cina, considerata dalla Germania un partner ma allo stesso tempo anche un rivale.