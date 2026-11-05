ROMA, 05 NOV - Piogge sulla Sardegna e variabile altrove. Colpa di una perturbazione che convoglia un flusso di correnti umide verso i settori nord-occidentali della nostra Penisola e sulle Isole Maggiori. E' quanto afferma iLMeteo.it. L'incremento della copertura nuvolosa al Settentrione limiterà la dispersione termica notturna, determinando valori minimi in pianura compresi tra 7 e 10°C a fronte di massime tra 12 e 16°C. Sulle regioni centrali le temperature si attesteranno tra 9 e 12°C al mattino e tra 17 e 20°C nel pomeriggio, mentre al Meridione e sulle due Isole Maggiori le minime risulteranno comprese tra 13 e 16°C con punte massime tra 18 e 23°C. Persistono i venti tesi con raffiche fino a 40-50 km/h e i mari da mossi a molto mossi. Nel dettaglio: - Giovedì 5. Al Nord: nubi compatte con piogge sparse tra Ponente Ligure, Piemonte e Valle d'Aosta; asciutto sul Nord-Est; vento da Est con raffiche fino a 60-70 km/h sul Mar Ligure e mare molto mosso. Al Centro: parzialmente nuvoloso lungo il versante adriatico; addensamenti più consistenti sulla fascia tirrenica. Al Sud ed Isole: piogge su Sardegna orientale e Sicilia centro-orientale; asciutto sulle regioni peninsulari; raffiche da Est fino a 40-50 km/h sulla Sardegna. - Venerdì 6. Al Nord: cieli coperti a ovest con piogge sparse tra Liguria e Piemonte; nuvoloso sul Nord-Est. Al Centro: nubi in aumento con piogge diffuse lungo il settore tirrenico tra Lazio e Umbria; nevicate sui rilievi appenninici centrali dai 1200 metri. Al Sud ed Isole: precipitazioni sparse sul versante ionico di Sicilia e Campania; variabilità asciutta altrove; ventilazione moderata con raffiche fino a 30-40 km/h e mari mossi. - Sabato 7. Al Nord: deboli precipitazioni sull'Emilia-Romagna; ampie schiarite sui restanti settori. Al Centro: residue piogge sul comparto tirrenico e piovaschi isolati tra Umbria e interno laziale. Al Sud ed Isole: variabilità con deboli fenomeni sparsi tra Campania e Calabria; ampi rasserenamenti sulle Isole Maggiori; ventilazione di Maestrale con raffiche fino a 40 km/h sui canali delle Isole Maggiori. (ANSA).